Petroli advierte que en Servicoop “hubo un aumento encubierto”

El presidente del bloque de concejales del oficialismo en Puerto Madryn, Dardo Petroli, se refirió a la situación actual de la Cooperativa y advirtió que “verbalmente, en uno de los encuentros mantenidos en el Concejo, el presidente de Servicoop solicitó un 400% de aumento, lo cual es impagable para la mayoría de la población”.

Asimismo, criticó “la excesiva facturación que ha tenido lugar en los últimos dos meses” y confirmó que “hay una denuncia penal en curso, la cual fue presentada por los asambleístas”.

“Aumento encubierto”

En diálogo con El Diario WEB, el edil sostuvo que “hubo un aumento encubierto por parte de la Cooperativa que se aplicó en un porcentaje de la población” y remarcó que “cuando fueron afectados los miembros del sector político que conduce la Cooperativa, se lo solucionaron de oficio dejando de lado a todos aquellos que no son conocidos o que no son parte de ese grupo, y ciudadanos en general, que realmente vieron violentada su igualdad ante la Ley; que una persona de pagar $3.000 a $13.000, vaya si afecta al salario de cada uno de estos 2.400 vecinos”.

En cuanto a un eventual incremento de tarifas, Petroli comentó: “Nos hizo un pedido verbal, en el ámbito del Concejo, el presidente de la Cooperativa, pero realmente el mismo es exorbitante, no podemos aumentar el 400% de la tarifa, estaríamos pagando tarifas de $40.000 para una familia tipo; incluso, hay un montón de personas solas que ni siquiera llegan a ese número”.

“No sabemos cómo llegaron acá”

Por otra parte, el concejal mencionó que “interpusieron un recurso administrativo exigiendo el total de la deuda que mantienen con Cammesa y AFIP, obviamente el Municipio no va a acceder, primero porque no corresponde y segundo porque ello sería legitimar una mala conducción que tiene la Cooperativa a través de la Lista Roja y el partido Unidos y Organizados” y advirtió que “en menos de un año han llegado a una deuda de $2.600 millones de pesos, que es casi el Presupuesto municipal; cómo llegaron a eso, no lo sabemos”.

Piden llamado a elecciones

“Ellos tienen la posibilidad, en forma unilateral, de aplicar el aumento en la tarifa a través de la Ordenanza Tarifaria, pero nunca lo hicieron porque no lo saben, porque no lo quieren hacer o por una cuestión política, pero el Concejo nunca va a avalar, y esto es un lineamiento expreso del Intendente, un aumento de esas características”, consignó Petroli.

A ello, agregó: “Creo que es hora de que se hagan cargo de que se mandaron una serie de macanas importantes, le metieron la mano en el bolsillo a la gente con la última facturación, lo quieren seguir haciendo, y llegó la hora de que empiecen a tomar una decisión en cuanto a la organización de la Cooperativa, que llamen prontamente a elecciones y que las nuevas autoridades que asuman le den un aire fresco, independientemente del color político; y que se empiece a transitar un camino de saneamiento que fue como lo dejó la gestión que culminó con Lucas Marani”. Finalmente, el edil confirmó que “hay una denuncia penal radicada por los asambleístas, que tiene que ver con una organización ‘no con todas las de la Ley’, y la Fiscalía en este momento está investigando”.