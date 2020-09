Personal policial marchó en toda la provincia en reclamo de sus salarios

Con una importante convocatoria, policías retirados y personal en actividad, marcharon junto a sus familias por las calles de Chubut en reclamo del pago de haberes de los meses de julio y agosto, el medio aguinaldo y una cláusula gatillo. La voz de la fuerza policial se escuchó en toda la provincia, a pesar de las “presiones” que aseguran haber recibido para evitar que se movilizaran.

En la ciudad de Trelew se concentraron en la plaza Independencia con carteles pidiendo por el pago de sus haberes. Carlos Agüero, integrante del Consejo de Bienestar Policial dialogó con AzM Radio y lamentó la situación en la que se encuentran tanto los retirados como los activos, “ya no se aguanta más”, dijo mientras se preparaba para leer la nota que sería entregada al Jefe de la Unidad Regional, comisario Mayor, Adrián Muñiz, e invitó a sus pares a marchar por las calles céntricas de la ciudad.

Con Maderna

Los manifestantes se detuvieron en el municipio de Trelew y pidieron por el intendente Adrián Maderna que salió a recibir la nota y se comprometió a elevarla a las autoridades del gobierno provincial “no quiero hacer demagogia con esto pero la gente está cansada”, dijo el Jefe comunal.

Ante las autoridades

Al arribar a las puertas de la Unidad Regional, entregaron la nota en la que esgrimen: “Para que eleve la presente ante quien corresponda, llevando a su conocimiento el malestar general de los empleados policiales de esta Unidad Regional de la Provincia, por los atrasos en el pago de los haberes del mes de julio y agosto de 2020 y el medio aguinaldo del primer semestre del año 2020y conforme faculta la ley del Personal Policial XIX-8 Artículo 34, que expresa textualmente los derechos del personal policial activo.

Inciso E: La percepción de los sueldos, suplementos y demás asignaciones que las disposiciones vigentes determinan para cada grado, cargo y situación.

Inciso H: La presentación de recursos y reclamos conforme se reglamente.

Expresamos lo siguiente:

Los empleados policiales en actividad, retirados, jubilados y pensionados de policía del Chubut, solicitamos al Sr Jefe de Policía intervenga ante el gobierno de la provincia a los efectos arbitre los medios legales, a los fines de cumplimiento de manera inmediata, regular y efectiva con el pago de los haberes (julio/agosto 2020) y salario Anual Complementario (1er semestre) siendo estos un derecho fundamental de carácter alimentario”.

Movilización en Madryn

También en Puerto Madryn se movilizaron los trabajadores de la fuerza policial provincial, al igual que otras localidades, con mayoría de personal pasivo, debido al “temor a las represalias”, que expusieron los activos al ser consultados.

Julio Moreira, quien ofició de vocero de los retirados de la Policía en la ciudad portuaria, en diálogo con El Diario, remarcó que si no hay más presencia en las movilizaciones se debe a que a los activos, “les pasa lo mismo que cuando estábamos en actividad, tiene miedo que los sancionen por reclamar. Nosotros queremos decirle a las autoridades, al Ministro (Massoni), al Gobernador (Arcioni), que nosotros no hacemos esto porque nos gusta, la familia necesita comer, la familia necesita pagar las cuentas, los policías que están todos los días en la calle necesitan llevar comida a sus mesas, y ellos tienen que comprender porque salimos a la calle”, expresó.

Comodoro presente

En la ciudad de Comodoro Rivadavia, los retirados de la Policía se concentraron en el centro de la ciudad junto a familiares, ratificando lo que expresaron sus pares en otras ciudades, que la escasa presencia de personal activo no se sustenta en que estén plenamente conformes con el Gobierno, sino que han sido blanco de “amenazas del Ministro de Seguridad de que los va a sancionar, y nosotros queremos decirle al Ministro que esta es una manifestación pacífica de los policías y sus familias, reclamando lo que por Derecho les corresponde que es cobrar el sueldo en tiempo y forma. Es ahí donde se debe aplicar la ley y no para sancionarlos”, expresó Dante Rocha en contacto con Canal 9 de Comodoro Rivadavia. En este sentido, advierten que la Policía no ha dejado de cumplir su tarea en este contexto de pandemia, “a riesgo de contagiarse, porque la policía ofrece su vida en defensa de la comunidad”.