Pataleo sin quórum

Juntos por el Cambio anunció que impugnará la sesión de Diputados de este martes. “Ingresamos al recinto a impugnar la sesión porque el consenso es el no disenso y hay 116 diputados de Juntos por el Cambio diciendo que no a este método de sesiones virtuales”, dijo presidente del interbloque, Mario Negri. Afirmó que no hubo consenso con el oficialismo para realizar la sesión especial “porque se cayó el protocolo” vigente y anticipó que impugnará la validez del debate de manera remota. Mientras Negri pataleaba, el oficialismo proseguía con la sesión especial en modo virtual.