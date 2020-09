Paso del Sapo sin obra pública y sin luz: un motor “cero kilómetro” duró menos de un mes

El presidente de la Comuna de Paso del Sapo, Víctor Candia, habló con AzM Radio sobre la situación energética de la zona, tras la colocación de un motor hace aproximadamente 25 días, el cual ya se encuentra fuera de funcionamiento, generando reiteradas interrupciones en el suministro eléctrico.

Asimismo, analizó la realidad provincial y planteó que “no se le puede echar toda la culpa al gobierno central, porque es fácil hacerlo si uno ha gobernado y ha estado al frente”, aunque también reconoció que “la situación no da para mucho más, hay empleados públicos con dos meses sin cobrar y sin novedades del aguinaldo”.

Cortes de energía

Al respecto, el jefe comunal expuso que “hemos tenido toda la mañana del martes sin luz, hubo varios cortes por la noche y tenemos varios inconvenientes por el motor; es medio raro el tema porque en realidad contamos con una unidad cero kilómetro que ha adquirido la Provincia y que se ha traído, pero está teniendo algunos problemas mecánicos y buscamos subsanarlos” y agregó que “en los últimos tres días hubo muchos cortes de energía”.

El motor fue colocado “hace 25 días”, apuntó, agregando que “las últimas 48 horas han sido reiterados los cortes, y alternados durante los últimos diez”.

Motores licitados y una larga espera

Por otro lado, Candia comentó que “tenemos la compra de dos motores Caterpillar que se han licitado para Paso del Sapo, ya que el que recibimos fue porque el anterior se había roto; habían comprado seis motores para otras localidades, y en ese entonces el Gobierno para que recuperemos la luz trajo ese motor, pero no es de los que se licitaron para la comuna”.

La situación de los estatales

Consultado sobre si, hasta el momento, ha recibido alguna respuesta por parte de funcionarios provinciales ante la situación que atraviesan los vecinos de Paso del Sapo, el jefe comunal planteó que el diálogo se dio “dentro de lo que se puede, ya que no le puedo pedir a la gente de Servicios Públicos sabiendo la situación en la que también están ellos; dos meses sin cobrar sueldos, sin aguinaldo tampoco, y son todas cuestiones que interfieren en algunas cosas que hay que hacer”.

“Estamos al lado de la gente”

A nivel político, “nosotros tenemos que estar al lado de la gente que nos votó, y si no nos ponemos del lado de los trabajadores, ¿cómo hacemos para darle una respuesta a la gente?”, se preguntó Candia.

En materia educativa “hemos tenido varias reuniones con la ministro (Florencia) Perata y no estoy conforme para nada, sinceramente, porque veo que no se está haciendo”.

Sin obras de Nación

Al momento, “no hemos sido beneficiados” con obras bajadas a través de distintos organismos nacionales en los últimos días, entre ellos el ENOHSA, apuntó el dirigente, añadiendo que “sé que a algunos les tocó porque están más cerca y están más en Rawson; y a veces yo elijo no ir porque sé que para mi comuna, que el presidente de la misma vieja a la ciudad capital es un gasto de $8.000 a $10.000 entre combustible y viáticos, de los cuales cobro $900 por día; hoy no nos ha tocado porque no he llegado a tiempo a presentar algunos papeles, pero creo que habrá más obras”. Actualmente, en materia de obra pública, la necesidad de la comuna de Paso del Sapo está focalizada en el adoquinado.

“Lo de Chubut viene de hace rato”

La situación de Chubut “no viene de la pandemia, sino de hace rato”, reconoció Candia, puntualizando que “hemos tenido deudas y se contrajeron más deudas, y eso es como cuando uno tiene una tarjeta de crédito y, teniendo deuda, sigue gastando porque da el límite; creo que hace rato que estamos complicados”.

Finalmente, planteó que “hay que tomar algunas decisiones importantes que van a molestar a algunos, pero alguien tendrá que hacerlo llegado el momento, ya que esto no va a dar para más; tenemos dos meses de empleados públicos sin sueldo, no hay un mensaje claro sobre lo que pasará con el aguinaldo más allá de que se comunicó que se pagará en cuotas; me hago cargo, yo soy intendente hace cuatro años y salgo a poner el pecho a las balas, pero tampoco hay que echarle toda la culpa al Gobierno Provincial, es fácil hacerlo cuando uno ha gobernado y estado al frente”.