Pagarán sueldos de julio a la Policía de Chubut que incluye cláusula gatillo

El Gobierno de Chubut decidió pagar el sueldo de julio a la Policía tras las movilizaciones que protagonizaron esta semana en reclamo de sus haberes. La medida resultó sorpresiva y provocó malestar en otros sectores del Estado, porque el anuncio se hizo cuando aún se adeuda el pago del cuarto rango, y los trabajadores de la Salud siguen esperando que se cumpla con la Ley y se les abone prioritariamente ante la vigencia de la Emergencia Sanitaria.

El anuncio

El ministro de Seguridad, Federico Massoni anticipó este jueves en horas de la mañana que hoy se pagarían los sueldos al personal de la Policía de Chubut correspondiente al mes de julio. Dentro de los argumentos esgrimidos por el funcionario, se remarcó que los policías “están todo el día en la calle” y afirma que no se puede “permitir” que no perciban sus salarios en tiempo y forma.

La decisión del Ejecutivo se concreta tras el reclamo que realizaron los retirados de la Policía de Chubut con el apoyo del personal en actividad y que salieron a la calle pidiendo el pago de salarios.

“Me enervo cuando ocurre esto, cuando entiendo que no se les dan las prioridades a aquellas personas que están las 24 horas intentando proteger a la ciudadanía”, afirmó el titular de la cartera de Seguridad de la provincia.

Asimismo, Massoni afirmó que la Provincia transita “una época de extrema crisis y todos están sin cobrar, como mínimo, hace dos meses. Somos conscientes de todo esto y (el ministerio de) Economía está trabajando como para tener un plan e informar las medidas que se van a tomar”.

Según declaraciones del jefe de la Policía de Chubut, Miguel Gómez, este viernes no sólo se abonara el haber del mes de julio, sino que ha sido “liquidado con una actualización de acuerdo al índice inflacionario, que es el segundo tramo de la cláusula gatillo”, afirmó.

Apaciguando los ánimos

Conocida la novedad del pago al personal policial, comenzó a circular la versión de que los trabajadores que integran el denominado “cuarto rango”, una protesta en las calles de diversas localidades, entendiendo que no sería justo cancelar el pago de julio a ningún estatal antes de completar el pago del mes de junio a la totalidad de los trabajadores.

En horas de la tarde del jueves, desde el Ministerio de Economía y Crédito Público, se informó que este viernes 11, “se deposita el pago de haberes del sector activo del cuarto rango”, y anticipa que “se comenzará con el pago de haberes del primer rango, correspondiente al mes de julio, y el miércoles 16 se culminará con los sueldos de los trabajadores de dicha categoría”.

De este modo, resulta evidente que el Ejecutivo intentó apaciguar los ánimos, sin embargo el malestar entre los estatales es creciente, y medidas de esta naturaleza contribuyen al enfrentamiento entre trabajadores que resienten la discrecionalidad del Gobierno en el pago de los haberes.

Medidas

Trabajadores de la Salud expresaron su malestar ante el anuncio del gobierno, por entender que de acuerdo a los términos de la Emergencia Sanitaria vigente, deberían ser ellos quienes perciban prioritariamente sus habares.

Lo cierto es que, el Gobierno de Chubut realiza estos anuncios cuando se cumplen más de 40 días que los estatales que perciben menos de 40.000 pesos, no cobran y ya han pasado casi 50 días para los que ganan más de 150 mil.

Este lunes vencieron los plazos legales para que el Gobierno de Chubut cancele los salarios correspondientes al mes de agosto a todos los trabajadores de la Administración Pública. Sin embargo, a la mayoría se les adeuda los meses de julio y agosto, y hay quienes aún no han percibido siquiera el sueldo de junio.

Es decir que quienes perciben más de 150.000 pesos por mes solo han cobrado cinco salarios, mientras que ya transcurrieron ocho meses y poco más del año en curso. Cabe destacar que, según el ordenamiento jurídico vigente, los haberes de junio, que aún no han sido depositados, se tendrían que haber cancelado hace más de 65 días.

Ante este escenario las medidas de fuerza continuarán en los diversos sectores, con paro y movilización en los diferentes servicios que dependen del Estado.