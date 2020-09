Orresta enfocado en dejar a Gimnasia en los primeros puestos

En los próximos días, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia iniciará los entrenamientos de cara a su participación en la venidera Temporada de la Liga Nacional de Básquetbol.

Por estos días, los jugadores del “Verde” realizan sus estudios médicos y los que están fuera de la ciudad, esperan por la autorización para poder emprender su viaje. Uno de los jugadores que se incorporará a la institución petrolera es el base Sebastián Orresta, quien dialogó con el área de Prensa del club.

La base del “Verde”

El jugador Sebastián Orresta, es una de las nuevas incorporaciones de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia de cara a la próxima Temporada de la Liga Nacional de Básquetbol que, en este contexto de pandemia, disputará su competencia en modalidad “burbujas”.

El base tucumano dialogó con el departamento de prensa del club, donde adelantó que su llegada al equipo “es un lindo desafío”. A la espera del futuro de la competencia, el jugador analizó su contratación con el “Mens sana” para las próximas dos temporadas de la Liga Nacional.

Sebastián Orresta nació el 6 de mayo de 1993 en Tafi Viejo, Tucumán. Tiene una estatura de 1,88 y juega en la posición de base. Llega proveniente de Ferro, donde jugó las temporadas 2018/19 y 2019/20 de la Liga Nacional.

Con respecto a su llegada a Comodoro, el jugador expresó: “estoy muy contento. Cuando finalizó la temporada pasada buscaba poder entrar en uno de los equipos de punta y Gimnasia es uno de ellos. El club mostró mucho interés por mí y eso fue algo que hizo que cierre acá. Estoy con muchas ganas de que se vuelva a jugar”.

En cuanto a la propuesta de juego, el basquetbolista puntualizó: “es una gran responsabilidad porque es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien desde hace varios años y se viene reflejando en las últimas temporadas. Es un lindo desafío y un objetivo personal dejar a Gimnasia en los primeros puestos”.

Orresta estará a cargo de la base junto a Jonathan Treise, donde llevarán los hilos del equipo. Al consultarle por su nuevo colega, señaló: “lo conozco de años, de haberlo enfrentado. También he tenido la posibilidad de hablar en la cancha con él y hasta me ha aconsejado, siendo rivales. Me pone muy contento compartir la base con él porque sé que es un gran jugador y una gran persona”.

Asimismo, agregó: “creo que podemos jugar los dos en el mismo momento, jugando al costado, o variando las posiciones. También, sacando mucho provecho a su juego y su experiencia desde mi parte”.

Por otra lado, el jugador de 27 años detalló que con el entrenador Martín Villagrán “no hemos hablado de lleno de básquet todavía, pero me expresó su idea de armar un plantel competitivo para estar entre los primeros puestos. Esa es mi idea también, jugar un buen básquet y pelear arriba. Después se verá si ganás o perdés, pero ser competitivos siempre”, afirmó.

Tras arribar al sur, Orresta explicó: “la idea era estar unos días antes en Comodoro, para cumplir con la cuarentena. Mientras tanto me mantengo entrenando en el departamento y esperando que nos den autorización para comenzar las prácticas los primeros días de octubre”.

Previamente, se encontraba realizando el aislamiento preventivo en Concordia, donde “en julio abrieron los gimnasios y hasta inicios de septiembre, previo a venir para Comodoro, estuve haciendo trabajos allí y en cancha con la parte aeróbica”.

“Lo que se podía hacer, se hacía. Hoy en día, allá está muy tranquilo con el tema de los casos y hay muchas actividades habilitadas, lo que hizo que nos podamos mover. Esperamos que se confirme algo pronto y podamos volver a entrenar acá”, sostuvo.

Su llegada tuvo repercusión en el plantel del “Verde”, que lo recibió con los brazos abiertos. “Venía hablando con algunos jugadores del equipo, cuando se anunció que podía llegar a venir a Gimnasia. Luego que se confirmara, nos contactamos más y apenas arribe a la ciudad, todos me escribieron dándome la bienvenida y poniéndose a disposición por si necesitaba algo. La verdad que todos se portaron de diez”, concluyó en su relato.