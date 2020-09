Nuevo espacio para el entrenamiento de los más pequeños

De cara al mes próximo, comenzará una nueva propuesta para el entrenamiento de niños y niñas en esta etapa de cuarentena donde, aplicando distanciamiento social, podrán estar en actividad física.

Los profesores de Educación Física Fabián Cáceres e Ignacio Ojeda, ofrecen preparación física, apuntando al desarrollo de cualidades motoras y destrezas básicas. Tendrán lugar en la cancha de césped sintético de la Escuela de Boxeo Osvaldo Romero.

Para sacar a los “peques” del sedentarismo

En búsqueda de fomentar la actividad recreativa y física en los más pequeños, los entrenadores Fabián Cáceres e Ignacio Ojeda, comenzarán con el dictado de clases de entrenamiento físicos para niños y niñas.

Ante la suspensión de actividades deportivas en espacios cerrados como ser gimnasios, al menos por catorce días, se estima que en octubre dará inicio las clases en la cancha de césped sintético de la Escuela de Boxeo Osvaldo Romero, tres días a la semana y destinado a niños y niñas de 8 a 11 años.

Contando detalles de lo que será la actividad, Fabián Cáceres, en dialogo con El Diario, dijo que “es un proyecto de preparación física para niños, estoy junto con Nacho Ojeda, otro profe. Vamos a trabajar en conjunto y la idea es darle un espacio a los chicos para que puedan entrenar, teniendo en cuenta que hoy en día hay muy pocos espacios por el avance de la pandemia. Hay muchos niños en situación de desentreno o sedentarismo”.

“Al ser profes de clubes, muchos padres nos comentaban que los nenes pasan mucho tiempo en la Play y pasan tiempo sin hacer actividad. Entonces surgió esta idea y le llevamos al gimnasio de la Escuela de Boxeo Osvaldo Romero” , agregó.

En cuanto a que se tratará la propuesta, Cáceres indicó que “comenzaremos con la preparación física que tiene que ver sobre todo con readaptación física, mucho trabajo motor, habilidades motoras, destrezas básicas, todo lo que está relacionado a eso que los chicos no pueden hacer. Los que tienen patio pueden hacerlo, pero los nenes que viven en departamento se les hace muy difícil. Y la verdad es que están perdiendo una etapa de la vida que es fundamental para su crecimiento”.

Además agregó que es una buena chance para iniciarse en el deporte para los y las niños/as que aún no se han inclinado por una disciplina deportiva: “nos sucede que se quieren sumar nenas y niños que nunca hicieron deporte y esta es una posibilidad buenísima para ellos porque no hay competencia, no hay contacto, es entrenamiento individualizado, es una posibilidad que está buena” dijo el entrenador.

En cuanto a los protocolos a seguir, destacó que “respetamos los protocolos, cuidando a los chicos y cuidándonos entre todos porque estamos en una situación no tan buena por la pandemia”.

A la vez, agregó que “el protocolo es el mismo para todos los gimnasios y nosotros toamos esas medidas y sumamos algunas más que creemos necesarias para cuidarnos en esta etapa. Tiene que ver con el lavado de manos, alcohol en gel, limpieza de los elementos, cada uno tiene su espacio delimitado, no hay contacto entre los alumnos. Hay mucho distanciamiento social, tenemos un buen espacio para eso. 10 personas por turno, 45 minutos de clases y 15 para desinfectar entre turno y turno. Entre turno no se cruzan, el protocolo que llevan adelante los gimnasios, nosotros tenemos el mismo y agregamos algunas cosas para mejorar el cuidado de todos”.

El profesor, sumó que la idea es ayudar a que los niños y las niñas incorpores hábitos saludables para su vida, tal como indica: “para la primera clase, como introducción, será hacerles entender la importancia de la higiene. No solo durante la pandemia, sino por siempre. Cepillarse los dientes, lavarse las manos, todos esos hábitos, es el momento justo para hacérselos entender y que puedan adoptarlos para el resto de sus vidas. En ese sentido estamos en un momento justo para hacer la concientización”.

Apostando a la ‘edad de oro’

Biológicamente, los 8 a 11 años, son considerados como ´la edad de oro´ , período en el crecimiento de la persona en la que su posibilidad de adaptarse a la incorporación de habilidades y destrezas motoras, es mucho más sencilla que entrenando a la adolescencia.

Por ello, Cáceres indicó que “nos abocamos a esta edad de los chicos porque es la llamada ´edad de oro´, es cuando adquirimos cualidades y destrezas físicas que si no las adquirimos a esa edad, después más adelante e mucho mas difícil. En esa edad por ejemplo tenemos más facilidad para aprender cosas que más adelante cuestan un poquito más. Es la edad en la que los nenes no pueden perder la oportunidad de hacer actividad física. No digo que no puedan desarrollar cualidades y habilidades más adelante, sino que costarán un poquito más”.

Las clases

Las actividades, se desarrollarán de lunes a sábado, con tres días a la semana para cada profesor, con turnos de no más de 10 alumnos: “vamos a dividir en dos grupos, 8 y 9 años, y el otro de 10 y 11 años, para que sean homogéneos. Entrenaremos tres veces por semana, martes, jueves y sábados conmigo y lunes, miércoles y viernes con Nacho Ojeda. Pueden elegir los días que quieren entrenar y con que profes, porque la planificación es conjunta”.

Las inscripciones aún están a abiertas, ya que hay coipos ante la demanda lograda en la primera convocatoria: “recibimos las inscripciones hasta llenar cipos. Comenzamos la semana próxima y si no llenamos cupo y quieren inscribirse a fines de septiembre o en octubre, pueden hacerlo. El cupo es de 10 personas por turno, por protocolo. Como abrimos mas horarios, hay lugar para anotarse”. Por datos e informes, pueden comunicarse al número 2804328525.