Nueva propuesta deportiva en la Escuela de Boxeo “Osvaldo Romero”

Además de las clases de boxeo recreativo, ritmos, gimnasia para adultos mayores y preparación física infantil para niños y niñas más de adultos, se abrirá desde el mes de octubre, una nueva propuesta para los más pequeños.

Será para las edades de 4 a 6 años, con una preparación física en apuntando a lo lúdico, que será dictado por la profesora Martina López. Ya se reciben las inscripciones.

Práctica recreativa post cuarentena

Si bien durante dos semanas los gimnasios y clubes de la ciudad de Puerto Madryn están cerrados por cuestiones de prevención sanitaria por la pandemia COVID-19, una vez superado este período, se espera su apertura y la posibilidad de regresarse a la actividad a modo de reacondicionamiento físico para los deportistas locales.

En este sentido, la Escuela de Boxeo “Osvaldo Romero”, ha lanzado la apertura de inscripciones a nuevas disciplinas deportivas, como ser la Preparación Física para niños y niñas desde 7 años, sumadas a Adultos, como así también la reciente propuesta Recreativa para los más pequeños.

Destinadas a edades de 4 a 6 años, desde el octubre se estima comenzar con las clases de preparación física- recreativa para pequeños y pequeñas que serán dictadas por Martina López, profesora de Educación Física con experiencia en trabajo con los más chiquitos.

El Diario habló con la entrenadora, quien comentó que “es la edad que faltaba por cubrir dentro de la oferta de la Escuela Osvaldo Romero. Fabricio (Cáceres) y Nacho (Ojeda) dictarán clases desde 7 años hasta Adultos, así que se me ocurrió cubrir esa edad que necesita mucho más movimiento en esta época, por eso propuse de 4 a 6 años. Le presenté la propuesta a Martin Romero y me dijo que si, que le de para adelante”.

López, ha trabajado con Colonias de Vacaciones, como ser la del Deportivo Madryn y en un club de Córdoba, donde cursó sus estudios, donde precisamente trabajó con las edades que tendrá a cargo: “es una edad que a mí me gusta trabajar. Tengo categoría de hockey en Córdoba, y es en ese rango de edad, me siento cómoda”.

En cuanto a los trabajos a realizar con los niños y niñas participantes de las clases, explicó que “es todo recreativo a comparación de lo que hacen los chicos que es preparación física, es todo de manera lúdica, para que les llame la atención, porque si hacemos algo de preparación física no solo no correspondería a la edad, sino también se van a aburrir”.

Un elemento para cada niño

En cuanto a los protocolos a cumplir, López aseguró que cada participante contará con su propio elemento, lo cual ayudará a cumplir con las medidas de prevención: “son todos. Tenemos nuestro stock de elementos, para que cada niño tenga su elemento, que estará previamente desinfectado. Lo importantes es que se muevan un poco después de haber estado tanto tiempo parados”.

La actividad física, fundamental a su edad

Para la profesora, generar que los pequeños tengan un espacio donde realizar actividad recreativa es muy importante para su desarrollo, tal como lo cuenta: “es la edad en la que están es la ideal para absorber todos los conocimientos y más que nada el movimiento corporal. Este tiempo que todos los niños estuvieron parados, es importante que se muevan. El no tener actividad repercute, no a grandes rasgos, pero la actividad física es salud en todos los ámbitos. Para mi es primordial en estas edades”.

El programa de prácticas

En cuanto a la programación de los entrenamientos, la profesora Martina López explicó que serán “lunes, miércoles y viernes para 4, 5 y 6 años y martes y jueves es otra opción para esas mismas edades. Lo que varía es que habría unos que tienen un estímulo más. El horario es de 14 a 15 horas”.

Siguiendo con el detalle de los protocolos de prevención, la profesora contó que “será en grupos de hasta 10 niños. Cada uno tendrá su cuadrante. Vamos a trabajar en una cancha de césped sintético bastante amplia, cada niño estará en un cuadrante de aproximadamente 8X10 metros, para que ellos puedan cumplir con el protocolo y el distanciamiento. Y tenemos un material por cada niño, es decir cada uno usará siempre el mismo material y el mismo espacio. En su cuadrante, tendrán su propio desinfectante. Al ingresar tendrán que desinfectar sus manos y a la salida también”.

Asimismo, López sumó que “deberán llevar su propia hidratación y su alcohol en gel si así lo quieren, y deberán ingresar al lugar con el tapabocas. Desarrollamos la actividad sin el tapabocas y al retirarse se tienen que volver a poner el tapabocas”.

Por último, en cuanto detalles de inicio y costos indicó que “si todo va bien, comenzaríamos en octubre. El costo es de $1200 los tres veces por semana y dos veces por semana, $1000”. Por inscripciones, los interesados podrán comunicarse al número 2804584360.