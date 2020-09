No sabe, no contesta

Tras varias especulaciones y promesas vanas acerca de las novedades que traería la comitiva de Chubut después de reunirse con autoridades nacionales, la conclusión es que el gobierno de Mariano Arcioni, no tiene ninguna respuesta concreta para brindar sobre cómo encarar la crisis económico-financiera que se vuelve cada día más asfixiante. Así las cosas, los muchachos del gabinete se bajaron del avión, se reunieron con el Gobernador y le comunicaron que entregaron “el plan”. Ahora solo queda esperar, porque lo cierto es que no hubo ninguna resolución. El gobierno de Arcioni generó mucha expectativa en torno a lo que se esperaba de esta reunión, pero muy lejos estuvo de ser siquiera, el primer paso hacia una solución. Incluso el secretario General de la Gobernación Javier Touriñán, salió a aclarar que se planteó ante Nación que se deben salarios por más de 15 mil millones de pesos, pero no se pidió esa suma, sino que se acordarían acciones conjuntas para reunir los fondos. Inicialmente piden que se baje un monto fijo de 3 mil millones por mes de aquí a fin de año para cubrir el déficit salarial. Así las cosas, volvieron como se fueron, sin respuestas concretas y con las manos vacías.