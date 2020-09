Nación anunció obras para Chubut por 4.376 millones de pesos

El presidente de la Nación, Alberto Fernández anunció este viernes, mediante una videoconferencia desde la Residencia de Olivos, la reactivación de la obra de la Ruta Nacional 3, entre Puerto Madryn y Trelew, 64 kilómetros de extensión, con una inversión de $ 1.962 millones. Además confirmó la pavimentación sobre la Ruta 260 del corredor bioceánico entre Comodoro Rivadavia y Puerto Chacabuco, de Chile. Y se ratificó la ejecución de 16 nuevas obras de agua y saneamiento en 14 localidades de la provincia, por una inversión de $ 2.414 millones.

“Quiero que la Argentina sea un país más igualitario, federal, que crezca no en la concentración de unos pocos sino en la felicidad de millones” expresó el mandatario nacional desde la residencia de Olivos, y enfatizó: “Vamos a seguir dialogando porque ningún diálogo se rompe”.

“Argentina solidaria”

El jefe de Estado remarcó que “una Argentina solidaria se construye y se integra allí donde los recursos que abundan se distribuyen de otro modo para aquellos que los están necesitando” y apuntó: “Allí donde la desigualdad aparece y la marginalidad asoma, deben aparecer acciones que igualen y políticas que abracen”.

“Las políticas que tomamos no son en perjuicio de nadie, sino en favor de la gente, dictadas en favor de las mayorías argentinas que están dispersas en todo el país”, destacó al tiempo que afirmó: “Esos argentinos necesitan de esos recursos y del auxilio del Estado nacional para poder crecer y avanzar”.

Durante el acto, el jefe de Estado estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y del Interior, Eduardo de Pedro; la directora de Relaciones Institucionales de Obras Públicas, María Pía Vallarino; y se comunicó con los gobernadores de Chubut, Mariano Arcioni; Santa Fe, Omar Perotti; Tierra del Fuego, Gustavo Melella; Tucumán, Juan Manzur; y Buenos Aires, Axel Kicillof.

Políticas federales

El Presidente explicó: “Nosotros somos un Gobierno nacional de un país federal que a lo largo de los años se construyó de un modo muy desigual, muy poco equitativo y muy poco equilibrado”, y definió: “No hay una Argentina central y una Argentina periférica, y el esfuerzo que tenemos que hacer todos es el de integrar la Argentina de la mejor manera posible”.

Al tiempo que recordó: “Venimos de un tiempo difícil donde se dilapidó mucho dinero, donde nos endeudamos y ese dinero desapareció. No es que nos endeudamos para producir sino para que la picardía hiciera que ese dinero desapareciera de las arcas del Estado y no beneficiara a ninguno de los argentinos representados por los gobernadores”.

Redistribución de recursos

Las obras que se llevarán a cabo en Chubut, Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe y Tierra del Fuego requerirán una inversión de 31.047 millones de pesos para la reactivación de obras y la realización de nuevos trabajos. A su vez, el Ministerio de Obras Públicas planifica una inversión total de 229.383 millones de pesos, a mediano y largo plazo, en esas jurisdicciones.

Por su parte, el ministro Katopodis subrayó: “Estamos concretando obras durante la pandemia en 19 de las 24 provincias de nuestro país. Y ese federalismo no se declama, se realiza con acciones, con decisiones concretas todos los días, que es lo que hace este Gobierno construyendo una Argentina más justa”.

Luego, el titular de la cartera del Interior expresó: “Nadie toma decisiones en contra de ningún argentino. Las decisiones que se toman en pos del federalismo no son un discurso, no son frases hechas, son decisiones que tienen que ver con la redistribución de los recursos que quizá en una época se administraron de manera centralista y hoy se van a administrar de manera justa, equitativa y solidaria”.

Esquema de obras

En Chubut, se reactivará la obra de multitrocha de la Ruta Nacional 3, entre Puerto Madryn y Trelew, por una inversión de 1.962 millones de pesos, que beneficiarán a 6.700 vehículos que circulan por allí diariamente, además de generar 100 empleos directos. Además, se ejecutarán 16 nuevas obras de agua y saneamiento en 14 localidades, por una inversión de 2.414 millones.

Se trata de la firma del convenido de Asistencia Financiera realizado ayer con el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) por un monto de $ 2.414.365.810, cuyos fondos se destinarán a diferentes obras en Comodoro Rivadavia, Rawson, Trelew, Puerto Madryn, El Hoyo, Epuyén, Sarmiento, El Maitén, Esquel, Gastre, Gualjaina, Lago Puelo, Las Plumas y Paso de Indios.

“Otra obra anhelada desde hace muchísimo tiempo es la Ruta Nacional 260, el Corredor Bioceánico entre Comodoro Rivadavia y Puerto Chacabuco (Chile). Esto potencia así la Patagonia binacional. Esa obra va a estar iniciada antes de fin de año. Son fundamentales para el desarrollo de la provincia”, precisó Arcioni durante su intervención den la videconferencia.