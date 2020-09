“Nacho” Laterza se alista para su nuevo objetivo: Argentino de Junín

El basquetbolista madrynense Juan Ignacio Laterza, se encuentra descansando en su ciudad, a la espera de su viaje e incorporación a su nuevo club, Argentino de Junín.

Para “Nacho”, será su segunda Temporada en la Liga Nacional de Básquetbol, que ya programó su inicio para el 1° de noviembre. El joven habló con El Diario acerca de su presente y futuro.

Primera experiencia de Liga y en Estudiantes

Desde hace unas tres semanas, luego de llegar desde Buenos Aires y anteriormente desde Concordia, el basquetbolista Juan Ignacio Laterza, se encuentra descansando en la ciudad de Puerto Madryn, visitando a su familia.

El joven habló con El Diario, contando su alegría por estar en su ciudad: “disfrutando de Puerto Madryn, es el lugar que yo amo. Tenía muchas de estar acá, llevaba mucho tiempo afuera, de cuarentena en cuarentena. Disfrutando. Vine con mi novia, que está conociendo la ciudad. La estamos pasando bien”.

La Temporada 2019/2020 que ante la pandemia COVID-19 fue dada por terminada, fue el debut del madrynense en la Liga Nacional de básquetbol, la máxima categoría del básquetbol argentino jugando para Estudiantes de Concordia. Al respecto, ¨Nacho¨ contó: que “fue increíble. Por ahí no se dio lo que esperábamos en resultados deportivos, pero si hago un balance, fue totalmente positivo. Éramos muchos jugadores nuevos en la categoría, jóvenes, de entre 23 años. Creo que fue adaptarse rápido a la categoría, tomar protagonismo desde chicos, así que la verdad que fue positivo”.

En cuanto a su adaptación a la divisional, reconoció que “al principio sobre todo que encontrarle los tiempos al juego. Es un juego mucho más rápido y dinámico, con muchos menos tiempos de ejecución, tenés que hacer todo más rápido. Al principio fue eso. Los rivales son mucho más grandes, así que ocupan mas espacio en la cancha, así que si tenés que tirar en un segundo lo tenés que hacer porque si no te recuperan”, pero “me sentí cómodo. Cuando vas partido a partido, agarrándole la confianza al juego, vas conociendo la categoría, te vas adaptando mucho más. Agarrando la vuelta y soltando a hacer cosas que estás acostumbrado a hacer”.

Hay momentos que “Nacho” no olvidará y tal es así que repasa su debut: “en el Súper 20 fue ante Comunicaciones en Mercedes y en la Liga fue ante Atenas de Córdoba, en Concordia. Estaba tranquilo en el debut. Obviamente que era un debut en la Liga pero no me presionaba mucho con eso. Traté de relajarme y salir a jugar. El primer partido vs Comunicaciones fue un poco más pero después veníamos con un Súper 20 jugado y seguía en ritmo”.

Nuevo objetivo: “El Turco” juninense

Laterza, será ahora nuevo jugador de Argentino de Junín, uno de los históricos equipos de la Liga Nacional: “Argentino es un club con historia, conocido en la Liga. Junín es muy lindo, se vive mucho el básquet. La gente hace que te metas mucho más, hace que siempre tengas que estar al pie del cañón porque te lo perdonan o no te lo perdonan. Eso tiene de lindo”.

´El Turco´ tiene gran cantidad de seguidores, sobre lo que ´Nacho´ destaca “la presencia de público contagia muchísimo, hace que vayas para arriba como loco. A mí siempre me gusto estar en equipos así porque siento que se disfruta mucho más. Te dan todo el tiempo de estar jugando porque sabés que se va a alentar”.

“Elegí Argentino porque es un club que es conocido, donde ya se sabe cómo es Argentino. Que va al frente, creo que es un lugar donde puedo tener protagonismo, prefería tener protagonismo, tener minutos. Es un lugar ideal para ir”, dijo, consultado porqué se inclió por la propuesta de Argentino.

En cuanto al equipo al que llegará, en cuanto al armado del plantel, Laterza indicó “será un equipo que sumará juventud más experiencia. Hay referentes como Cangelosi, Jony Slider, hay referentes que tienen su experiencia en la Liga, eso ayudará también. Conozco a Valentín Burgos que estuvimos juntos en Huracán. Hay chicos con los que he jugado en contra. Creo que va a estar bueno, que será un desafió y experiencia linda, ojala que pueda disfrutar”.

Sobre cuando se incorporará al club, comentó que “todavía no nos han dicho cuando comenzaremos la pretemporada, los entrenamientos que como se viene diciendo al aire libre… Todavía no hay certezas de eso. Lo que si se ha dicho que el 1° de noviembre arranca la Liga, así que calculo que nos estarán avisando pronto para saber cómo acomodarnos, cuando viajar, para cumplir la cuarentena, para sacar permisos también”.

Siempre acompañado desde casa

No solo su familia, sino también sus amigos que cosechó a lo largo de su carrera en el básquet, lo acompañan en su presente: “sentí mucho el acompañamiento. De Brown, Ferro…Muchos de mis amigos todo el tiempo preguntando cuando se juega, contra quien… Me han ido a ver. Siento mucho el acompañamiento de la ciudad”.

Esa ´banca´, Laterza la valora al decir que “eso ayuda muchísimo, saben el camino que fue, te lo hacen saber, sentir, te ayuda a saber que tenés apoyo. Eso está bueno”.

Adaptarse, consolidarse, las metas

Por último, en cuanto a los objetivos que se planeta para esta nueva Temporada en la LNB, ´Nacho´ Laterza confesó que “es poder seguir adaptándome a la Liga, tratar de consolidarme en mi juego, poder hacer mucho más fluido mi juego, sentirme más cómodo. Ese será mi máximo objetivo. Luego se irán poniendo los objetivos grupales. Pero lo importante es dar lo mejor y llegar a nuestro máximo nivel como equipo”.