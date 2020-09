Murió Elsa Serrano al incendiarse su departamento

La diseñadora Elsa Serrano, ícono de la moda, murió por inhalación de humo a los 73 años luego de que el miércoles por la noche se incendiara su departamento del barrio porteño de Retiro por un cortocircuito generado por el aire acondicionado, confirmaron fuentes judiciales luego de que sus familiares reconocieron hoy el cuerpo.

Fuentes judiciales indicaron que, según un informe preliminar de Bomberos, un «desperfecto en el aire acondicionado» generó un cortocircuito, que por «goteo» prendió fuego el colchón y el cuarto.

«A pesar de que el escape hubiera sido sencillo, no pudo hacerlo. Puede que porque hubiera estado muy dormida» o por la inhalación de dióxido de carbono, indicaron las fuentes.

A las 22.45, el fiscal Sebastián Fedullo constató que dentro del departamento estaba el cuerpo de una mujer carbonizado.

El jueves por la mañana, cuando el cadáver fue trasladado a la morgue judicial, para la Justicia ya no quedaban dudas de que se trataba de la diseñadora. «Es en un 99 por ciento», dijeron las fuentes judiciales. Es que la mujer vivía sola y no tenía empleada doméstica.

Horas más tarde, la productora del programa Corte y Confección, donde Serrano trabajó como jurado, confirmó su muerte.

«Lamentablemente el cuerpo hallado en el departamento incendiado de Maipú al 986 pertenece a Elsa Serrano. Mis condolencias a sus familiares, amigos y a todo el equipo de #CorteYConfeccion que tanto la quería. Muy amada por sus colegas en el rubro. Te vamos a extrañar mucho Elsa», dijo en un comunicado la productora del programa emitido hasta julio por Canal Trece y conducido por Andrea Politti.

Pero para la justicia faltaba una confirmación más, o la identificación por parte de un familiar o una prueba de ADN. Cerca del mediodía, el fiscal Fedullo dijo a la prensa que esperaba frente al departamento de la calle Maipú: «Está corroborado que es ella. Sus familiares acababan de identificar el cuerpo».

El incendio

Del operativo para intentar apagar el fuego participaron el Grupo Especial de Rescate de Bomberos de la Ciudad, del Destacamento Caballito, Bomberos Voluntarios de San Telmo, de la Brigada Especial de Rescate (BEFER) de la Policía Federal y personal de la Comisaría Vecinal Primera.

Pero el incendio tuvo tal magnitud que el cuarto de la diseñadora quedó completamente destrozado, los pisos incinerados y las paredes descascarilladas.

La autopsia determinó que Serrano, cuyo cuerpo fue retirado cerca de las tres de la mañana, murió por «asfixia por inhalación de humo», según informaron a Télam fuentes judiciales.

Aunque la hipótesis policial inicial era que el incendio se produjo a partir de un «accidente eléctrico» a raíz de un cortocircuito en un transformador de una de las lámparas colocadas en la ventana, las primeras pericias determinaron que se trató de un cortocicuito por un «desperfecto en el aire acondicionado» .

Un ícono de la moda

Serrano, cuyo nombre verdadero era Elsa Romio, había nacido en Italia, en La Calabria, en 1947 y se había instalado en Argentina desde pequeña, a donde llegó en 1955. Comenzó desde abajo, sin contactos ni ayuda, y llegó a convertirse en un ícono de la moda que marcó los años ´90 junto a diseñadores como Laurencio Adot o Gino Bogani. Tuvo varias quiebras, pero siempre se sobrepuso.

Fue una de las preferidas de Susana Giménez y se ocupó de vestir también a Zulema y Zulemita Menem y a María Lorenza Barrenechea, la esposa de Raúl Alfonsín. Sus diseños también llegaron encantar a Joan Collins, Catherine Deneuve y Sofía Loren.

Pero de todas sus creaciones, una es sin dudas la más recordada: fue la elegida por Claudia Villafañe para su monumental casamiento con Diego Maradona en el Luna Park.

Desde el miércoles a la noche, cuando todavía no había sido confirmada su muerte, colegas, artistas y famosos dieron por hecho su fallecimiento y dejaron su reconocimiento en las redes.

Benito Fernández, con quien compartía el jurado de Corte y Confección, fue uno de los primeros en despedirla. En su cuenta de Twitter, publicó una foto de ambos sonriendo, y simplemente escribió: «Amiga» junto a quince corazones rojos. (Fuente: Télam)