Miércoles “copero” con River como plato principal

Una nueva jornada de Copa Libertadores 2020 podrá disfrutarse este miércoles, con la presentación de Racing Club de Avellaneda en Uruguay y River Plate como anfitrión.

“La Academia” visitará a Nacional, en un juego clave en búsqueda de la clasificación a la próxima instancia de la competencia; mismo objetivo que tendrá el equipo de Marcelo Gallardo, que a las 21:30 horas y en el Estadio “Libertadores de América” jugará ante el San Pablo de Brasil.

Tarde – noche, a puro fútbol de Copa

Siete interesantes encuentros correspondientes a la Fecha 5 de la Copa CONMEBOL Libertadores se darán durante la jornada de este miércoles.

La presentación de los argentinos, estará destacada por los encuentros que protagonizarán Racing Club de Avellaneda y River Plate, en sus respectivos encuentros por sus respetivos grupos.

En el caso de “La Academia”, los comandados por Sebastián Beccacece buscarán su lugar en la próxima instancia del certamen visitando a Nacional de Uruguay, desde las 19:15 horas, contando con el arbitraje de José Méndez de Paraguay.

Los uruguayos, ganaron los cuatro partidos disputados en lo que va de la Copa, lo cual les permitió asegurarse la clasificación como primero en su Grupo, por lo que Racing intentará quedarse con el triunfo para de esta forma, también tener su lugar en Octavos de Final.

En Avellaneda y en el Estadio “Libertadores de América” de Independiente, River Plate hará las veces de local en esta Copa y en esta oportunidad, en el primer juego desde la reanudación de la competencia que jugará como anfitrión, será ante San Pablo de Brasil.

21:30 horas es el horario del cotejo que tendrá como juez principal a Cristian Garay, de Uruguay.

Con Liga Universitaria de Quita ya clasificado, con 12 unidades tras la victoria ante Binacional por 4 -0. Entre los “Millonarios” y los paulistas se disputarán el segundo lugar para llegar a los Octavos de Final. Los argentinos cuentan con 7 puntos; mientras que con 4 están los brasileños.

El resto de los partidos de Copa serán entre: Palmeiras vs. Bolívar a las 19:15 horas, Caracas vs. Independiente Medellín también desde 19:15 horas (de Argentina), Junior vs. Barcelona SC, Alianza Lima vs. Estudiantes de Mérida y Flamengo vs. Independiente del Valle.