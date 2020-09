Messi refuerza la decisión de irse, Barcelona insiste en la renovación

Este miércoles se dio la reunión entre el presidente del Barcelona FC, Josep Bartomeu y Jorge Messi, padre y representante de Lionel, más los abogados representantes de cada parte.

El club “culé” insiste en la renovación del vínculo con “el 10” y no está dispuesto a negociar; mientras que por parte del argentino, se sostiene en la postura de conseguir la salida a otra institución.

Sin acuerdo en la primera reunión

Finalmente, este miércoles se dio el encuentro entre la dirigencia del Barcelona encabezada por Josep Bartomeu y el padre de Lionel Messi, Jorge, quien además lo representa futbolísticamente.

Tras una hora y media de charla, no hubo acuerdo, ni posturas en común ni tampoco resolución de un próximo encuentro.

Es que ambas partes defienden a rajatabla sus decisiones: por el lado del “Barsa”, se busca la renovación del contrato del futbolista, hasta fines de 2022; mientras que Messi y su entorno, ya han declarado su objetivo de salir de la institución española tras 20 años juntos.

«Mi hijo no se queda», habría sido la frase que indicó Jorge Messi, padre de Lionel; quien además estuvo en la reunión acompañado por su hijo Rodrigo y el abogado especialista en derecho deportivo, Jorge Pecourt, de la firma Cuatrecases.

Barcelona, por su parte, no se saldría se su postura de retener al “10”, intentar prolongarle el contrato hasta fines de 2022, e incluso sugerirlo como una pieza indispensable en el armado del nuevo equipo que dirigirá Ronald Koeman.

Messi, se considera un jugador libre, y utilizará la cláusula que figura en su contrato de poder ejecutar su salida; que, si bien se cumplió en mayo, “Lio” sostiene que ante la suspensión de la actividad por la pandemia COVID-19, ese tiempo pudo retrasar esa fecha y de esa forma, utilizarla a su favor.

El Manchester City, por su parte, sostiene que negociará con Messi una vez que sea jugador de carácter libre; no estaría dispuesto a pasar por la situación de ser denunciado por “El Barsa” , como también se conoció. De todos modos, trascendió el monto que se le ofrecería al futbolista, de contrato de cinco años, con 100 millones de euros por año y con paso por el club “ciudadano” y por el New York City de la MLS.

¿Y si se queda?

Al cierre de esta edición, surgió el dato de que, ante la fuerte negativa del Barcelona por negociar una salida que conforme a ambas partes, Lionel Messi estaría evaluando la posibilidad de cumplir con lo que le resta de contrato, que vencerá en 2021.

Según indicó el periodista de TyC Sports Martin Arévalo, “hay un 90% de opciones de que Messi siga en el Barcelona. Mañana (por este jueves) tendrá una decisión definitiva”.

Asimismo, el cronista muy involucrado con el mundo Selección Argentina, sumó que “hay un nuevo escenario: existen chances concretas de que siga hasta junio de 2021 y cumpla su contrato. A esta altura lo está evaluando. Los dirigentes le pidieron por favor que se quede. Leo resolverá en breve. Y comunicará. Veremos cómo termina».