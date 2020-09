Menna recordó que Gobiernos peronistas desistieron de juicios a Nación

El diputado nacional Gustavo Menna dijo que si el criterio usado por Nación para quitarle coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para dársela a la Provincia de Buenos Aires fue el de la solidaridad ante el pedido de aumento salarial de la Policía, “claramente es más urgente la situación de la Provincia del Chubut”, donde el Gobierno Provincial adeuda dos meses de sueldo más el aguinaldo a los empleados estatales.

Además, Menna explicó que si fuese cierto que correspondía quitarle 1,18 a la Ciudad de Buenos Aires, entonces eso debería distribuirse entre todas las provincias, en virtud del carácter federal de la coparticipación.

“Sorprende que el gobernador Arcioni haya avalado que eso se redirija a la Provincia de Buenos Aires, que además se ha llevado más del 50% de los fondos federales que se distribuyen discrecionalmente, mientras que a Chubut solo le han dado un préstamo de $ 5.000 millones del fondo fiduciario, que debe devolverse”, dijo.

El legislador chubutense recordó que el Gobierno de Buzzi firmó el desestimiento de juicios contra Nación. Y que además Chubut no recurrió a la Justicia por el recorte del 15% de coparticipación entre 2008 y 2015, como sí lo hicieron otras provincias a las cuales la Corte Suprema les dio la razón a fines de 2015, y por lo cual la administración nacional anterior reintegró el 15% que se les había quitado a todas las jurisdicciones, sin fundamento válido, desde el año 2008.

Menna explicó que “el peronismo, en 1993, privatizó el sistema jubilatorio y creó las AFJP, que empezó a recaudar los aportes y contribuciones de la seguridad social. Para financiar a ANSES, que tenía que pagar millones de jubilaciones dadas antes, en el Pacto Federal de 1993 Nación les quitó el 15% a las provincias”.

“Cuando en 2008 se volvió a estatizar el sistema jubilatorio -agregó-, no había más motivos para que les siguieran quitando el 15% todos los meses a las provincias. Y nadie dijo nada ni reclamó, salvo tres provincias”, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Agregó el legislador que “la Corte les dio la razón a esas provincias y, en el año 2016, les fue repuesto ese 15%, que comenzó a ser devuelto en 2018. Por eso Chubut en 2018 tuvo superávit”.

Menna comentó que, mientras por ejemplo Santa Cruz utilizó el dinero para equilibrar su situación fiscal, “Chubut lo rifó en el primer semestre de 2019, con aumentos salariales y paritarias que a esta altura está claro que fueron firmadas a sabiendas de que no se iban a poder cumplir”.

En este contexto enfatizó: “Al no haber hecho juicio la provincia del Chubut, está faltando mucha plata. San Luis sí reclamó y, como consecuencia de eso, la Corte le reconoció 15.000 millones de pesos por la quita del 15% de coparticipación entre 2008 y 2015”.

Por el contrario, dijo, “Chubut firmó acuerdos desistiendo de hacer esos juicios. Entonces hay que contar toda la historia. Ha habido una sucesión de resignaciones ante el Gobierno Nacional, como la que acaba de pasar la semana pasada”.