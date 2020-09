Menna cuestiona a Nación y afirma que asiste más a otras provincias que a Chubut

En el Congreso Nacional ya se empezó a tratar la ley del Presupuesto 2021, lo cual disparó algunas críticas desde diversos sectores. En Chubut, lógicamente, muchas miradas estuvieron atentas a los fondos que se iban a destinar a la provincia, teniendo en cuenta la crisis económica y financiera que atraviesa la administración de Mariano Arcioni.

En este contexto, quien volvió a cargar contra la Casa Rosada fue Gustavo Menna, diputado nacional de Juntos por el Cambio. En primer lugar, el representante de Chubut en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. En primer lugar, dijo que en Fontana 50 “no hay plan y tampoco gestión ante el Gobierno Nacional. El proyecto de ley de Presupuesto 2021 le asigna 9.500 millones de pesos extraordinarios a La Rioja. Nada para Chubut, pese a tener deudas salariales por casi 15.000 millones de pesos”.

Además, Menna remarcó que al margen de los ingresos que tendrá la provincia del noreste argentino, para la administración de Arcioni, “que está en una situación calamitosa, con sus servicios públicos parados, endeudada con proveedores, con deuda financiera y con dos meses de sueldos y el aguinaldo impagos, no se ha previsto esta misma asistencia”.

El diputado de Juntos por el Cambio también hizo mención al proyecto de ley que presentó hace ya más de tres meses, donde se establece una asignación de 30.000 millones de pesos del Tesoro Nacional para Chubut, haciendo hincapié en que “ese era el déficit que admitía el propio ministro de Economía de la Provincia (Oscar Antonena), en un presupuesto anual de 120.000 millones de pesos”.

“Era cantado que ante semejante faltante iba a ocurrir lo que está ocurriendo”, apuntó el legislador nacional que representa a Chubut, quien también enfatizó que “tres meses después de presentado nuestro proyecto, la deuda salarial acumulada llega a casi 15.000 millones de pesos”.

Asimismo, cuestionó que “el federalismo no permite que los habitantes de una provincia paguen las consecuencias de un mal Gobierno Provincial que no puede asegurar educación, justicia y servicios públicos mínimos”.

“Los legisladores nacionales del oficialismo dijeron que era una propuesta demagógica. Pero resulta que después nos enteramos que a la Provincia de Buenos Aires le han dado más de 100.000 millones de pesos de transferencias discrecionales, más allá de la coparticipación”, cuestionó Menna, quien también se preguntó: “¿Cómo explican ahora la asignación a La Rioja? ¿La van a votar?”.

Por último, el diputado nacional cargó contra Arcioni y dijo que “firmó una solicitada festejando que le saquen a la Ciudad de Buenos Aires un punto de coparticipación y que ese punto vaya a la Provincia de Buenos Aires en lugar de reclamar ayuda para Chubut. La ley de presupuesto deja ver que la obsecuencia no rinde frutos”.