Más de 9.800 argentinos perdieron su vida por el Covid-19

El Ministerio de Salud informó hoy 68 nuevas muertes por coronavirus en el país, por lo que la cantidad de personas fallecidas llegó a 9.807, en tanto que el total de casos confirmados es de 471.806.

En el reporte matutino de la cartera sanitaria se indicó que la tasa de incidencia de la enfermedad es de 1.040 casos por 100 mil habitantes, con una tasa de letalidad de 2,1% sobre los casos confirmados y de mortalidad de 215 personas por millón de habitantes.

De los 9.924 nuevos casos reportados ayer, 64,5% son del AMBA, 7% de Santa Fe, 4,8% de Mendoza y 4,2% de Córdoba, en tanto dos provincias no informaron casos.

«El promedio diario en los últimos 7 días es de 9.975», informó Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, y remarcó: «No hemos logrado interrumpir la transmisión comunitaria en ninguna de las áreas», un total de 18 en el país.

En cuanto a la ocupación de camas de terapia intensiva por cualquier causa, Vizzotti señaló que es de 61,7% a nivel nacional, de 67,7% en el AMBA, de 84% en Río Negro, de 81% en Jujuy y de 76% en Neuquén.

«Esto no significa que áreas específicas tengan más tensión» y necesiten derivar pacientes, dijo Vizzotti, y mencionó, entre estos casos a General Roca, en el valle de Río Negro, y a la ciudad de Jujuy.

Vizzotti volvió a pedir hoy respetar las recomendaciones y los protocolos que varían no sólo por jurisdicción sino por municipio: «Volvemos a hablar de los cuidados, de la importancia de saber en nuestro lugar de residencia cuáles son las recomendaciones, cuáles son las actividades autorizadas y cómo están autorizadas a implementar esas actividades, y cuáles son las actividades que todavía están restringidas. Eso depende del nivel local, no sólo de la jurisdicción».

Y enfatizó en que las actividades sociales o recreativas es donde «hay menos tensión» y se relajan los cuidados: «En un marco de confianza de menos atención se pueden disminuir los cuidados y es el momento en que por ahí compartimos un mate, no mantenemos la distancia, nos sacamos el tapabocas más de lo recomendado o nos olvidamos de airear los ambientes».

La viceministra también mencionó el «concepto de generosidad intergeneracional» al referirse a que la mayor parte de los contagios se da en las personas de mediana edad mientras que el porcentaje más alto de muertes se produce entre los adultos mayores. Y agregó que más allá del contacto virtual o la asistencia, también es importante el acompañamiento.

«Es muy importante que sigamos trabajando en lo que significa el asistir, el estar cerquita desde lejos de las personas mayores o que tengan alguna condición de riesgo en el contexto de sus necesidades. Una charla, un ratito, mas allá del contacto virtual y de la asistencia para las necesidades muchas veces ayuda», dijo.