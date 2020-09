Martín Rolle inicia una nueva etapa en Grecia

El futbolista madrynense por adopción Martin Rolle, se encuentra en Grecia, donde acaba de firmar para el Ionikos, de la Segunda División.

El mediocampista de creación, habló con El Diario y compartió su presente, como así también sus deseos de futuro: Scouting de jugadores, el sueño de retirarse en Guillermo Brown junto a sus familiares y amigos de Puerto Madryn.

El Ionikos, nuevo objetivo

A sus 35 años, Martin Rolle, transita, según comentó él mismo, por sus ´últimos años de su carrera´ y en este sentido, ha regresado a Grecia, donde desplegó su mejor nivel, para jugar en la Segunda División: en charla con El Diario comentó: “es el Ionikos. Hace 3 semanas que estoy acá. Muy contento por esta nueva etapa en Grecia, un país que ya me conoce, que ya se me respeta. Tratando de seguir disfrutando del futbol en estos últimos años que quedan”.

Anteriormente, Martin jugó en Asteras Trípolis y Kerkyra, y ahora volvió a aquél país: “tuve 3 años en Grecia, me ha ido muy bien en lo personal y colectivo. Ha quedado una buena imagen mía en el futbol griego. No me tendría que haber ido a Italia, me tendría que haber quedado en Grecia. Pero bueno, son decisiones que uno toma. Hoy vuelvo a estar acá, estoy contento, feliz, es un país que me gusta mucho para vivir”.

Con respecto a su ultima performance en Italia, en la Tercera del calcio jugando para Gozzano, Rolle contó que “se me vendió un proyecto que al fin y al cabo no fue lo que esperaba, manejos que no me gustaron pero ya es pasado. Más allá de las cosas malas me llevé cosas muy buenas. Italia es un país en el que se vive muy bien, pero bueno, en la parte futbolística sí que no fue lo que uno esperaba”.

Acerca del Ionikos, Martin dijo que “el equipo entrena desde hace 5 semanas en la pretemporada. Yo me sumé hace 3 semanas. Hay fecha de inicio para la primera semana de octubre, así que todavía nos queda un mes de preparación. La Liga todavía debe definir el formato. Así que a esperar como y cuando se jugará el campeonato”.

“No conozco el ascenso de Grecia, sí que me ha tocado jugar vs. equipos por Copa, así que veremos. Lo que se respira y se siente es que estamos armando un equipo con objetivos y aspiraciones. Hemos llegado varios jugadores con pasado en la Primera de Grecia, estamos muy ilusionados porque este equipo tiene mucha historia, con muchos hinchas, trataremos de llevar al club a Primera división”. Mientras, con respecto a los simpatizantes griegos, aseguró que “el hincha es muy pasional, muy fanáticos, pero hay una diferencia. Hay respeto. Es decir, si estas en la calle no se te van a poner al lado en la una cena familiar, esperan. Hay mucha pasión, hay insultos y halagos en cancha y en el estadio, pero afuera en la calle no pasa nada”.

Evaluando futbolistas

Rolle, a la vez que se prepara para seguir jugando al futbol, se sumó a una agencia de representación de jugadores, sobre lo cual cuenta a El Diario que “estoy trabajando como asesor deportivo y jefe de Scouting, lo mío es analizar jugadores, Ligas, y tratar de a partir de esos análisis, encontrar los mejores entornos para que los jugadores puedan explotar sus posibilidades. Llevar a ese jugador con ciertas características a una Liga donde puede crecer”.

“Empecé en esto porque hay una cierta edad en la que muchos chicos invirtieron mucho tiempo y años de vida y el embudo para llegar a Primera es muy chiquito, llegar es muy difícil y hay algunos que terminan volviendo a sus pueblos. Quizás tenían un talento para jugar al futbol, entonces es tratar de encontrar esos talentos antes de que se pierdan”, agregó.

Se inclinó por esta función ya que desea, una vez retirado, tener mayor tiempo para compartir con su familia y seres queridos: “me gusta mucho el futbol y tenía que seguir ligado al futbol. Tengo el Curso de DT hecho, pero también la realidad es que le dediqué tanto tiempo al futbol que le saqué mucho tiempo a otras personas, entonces no quiero que a futuro me pase eso con mi hijo. Si este trabajo lo puedo hacer desde mi casa, combinarlo con estar en casa y tener momento con él, y lograr ingreso económico, apunto a eso”.

Rolle, destacó que “me gusta analizar futbol, ver futbol, prestar atención a los detalles y si eso va de la mano con ayudar a jugadores chicos como en el momento fui yo y tuve gente que me ayudó, es devolverle al futbol lo que me dio a mí”.

Repaso por sus 18 años de carrera

Sin darse cuenta, han pasado 18 años desde que dejó Puerto Madryn para llevar su futbol a la CAI y de ahí en más, a clubes que lo llevaron a la Primera División e incluso al exterior. Junto a El Diario, contó que “me fui de Madryn a los 17 años, para jugar en Comodoro. Siempre fue llegar lo más alto posible y una vez que estuve en un cierto nivel, tratar de no bajar de ese nivel. Pude mantenerlo muchos años y estoy orgulloso por eso”.

“Obvio que cuando me fui de Madryn, no tomaba conciencia de que iba a ser mi profesión. Tal vez eso hizo más lento el desarrollo porque exploté en Olimpo a los 24 años. La CAI me dio el tiempo para crecer futbolísticamente. Nunca imagine todo lo que me toco jugar, los compañeros que tuve, si tuviera que volver a hacerlo de nuevo, lo haría de nuevo, con todos los aciertos y todos los errores”, valoró.

En cuanto a los momentos felices y los no tanto en el futbol, recordó que “son muchísimos momentos… de casi todos los clubes tengo momentos particulares. En Brown donde empecé, el primer gol que hice en el Argentino B, que fue de derecha, a Saavedra. Con la CAI, las promociones para no descender…En Olimpo, el gol a Boca, tuve la posibilidad de salir campeón también, son muchos recuerdos muy buenos. En San Lorenzo la posibilidad de estar en un grande, esa hinchada. La final de la Copa Argentina jugando para Arsenal donde pudimos ser campeones. Mi primer año en Grecia donde fue todo perfecto, a nivel colectivo y personal porque fue cuando nació mi hijo, de todos los equipos que estuve tuvo momentos muy buenos y también de los malos, porque el futbol es así”.

Junto a su familia y el sueño de cerrar su carrera en “la Banda”

Martin Rolle ha formado su familia y cuenta al respecto que “mi esposa y mi hijo están en España, van y vienen seguido”, sumando que “mis padres en Madryn, mis amigos también en Madryn”, destacando que a futuro pensando en el cierre de su carrera y post retiro “queda poco tiempo, no sé cuántos años y esperemos que el día de mañana pueda aprovechar mucho más el tiempo con ellos”.

Uno de sus deseos, es culminar su carrera deportiva en Guillermo Brown: “lo dije, he hablado con gente de Brown y me gustaría, siempre digo lo mismo pero hay decisiones que no dependen de mí y precisamente la cercanía con mi hijo para que se puedan darse”. A lo que suma “hoy en día tengo contrato hasta junio, cuando termine el campeonato. En mayo 2021 me encontraría libre con 36 años, quizás no sea un año pero si unos meses para devolverle un poco al club que me formó”.

“Seria disfrutar del día a día con mi familia y mis amigos que en estos 18 años no he tenido cercanía física, más allá de que la cercanía siempre estuvo”, agregó.