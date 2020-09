Marineros del Verdel denuncian negligencia del capitán y falta de controles en Mar del Plata

Uno de los 60 marineros del buque Verdel que permanece en rada en Puerto Madryn relató la situación que vivieron desde que zarparon desde el puerto de Mar del Plata, “donde lo único que hicieron fue tomarnos la temperatura”, comentando que unos días después algunos de los tripulantes comenzarían a desarrollar síntomas compatibles con Covid-19.

Actualmente, del total de los trabajadores a bordo del navío, unos 41 dieron positivo y aguardan poder descender del mismo para continuar el aislamiento “con una mejor atención ya que el enfermero hizo todo el trabajo que pudo e incluso es uno de los que está en peor estado de salud”, según contó.

Embarque y recaída

El marinero, de nombre Alan, relató que “el día 30 de agosto salimos de Mar del Plata, mucha gente ya embarcada repetía marea y otra venía para hacer el relevo; y a los siete u ocho días hubo una recaída de varios compañeros con síntomas, los cuales desconocíamos qué eran, y fue alertante porque ocurrió el mismo día y no podíamos bajar a trabajar” y remarcó que “todos estaban con fiebre, malestar, decaimiento, dolor de garganta”.

En el puerto de Mar del Plata “el único control que tuvimos fue de temperatura; a los que hicimos marea el único control que nos hicieron fue ese todos los días, desconozco a quiénes hisoparon, yo había embarcado antes en Puerto Madryn donde me hisoparon, y después paramos en Mar del Plata, donde en ningún momento me lo hicieron”.

“Nos asustamos”

Luego de que parte de la tripulación despertara síntomas de Covid-19 “nos asustamos”, continuó, sumando a ello que “pedimos hablar con el capitán de pesca, que dijo que esto era una gripe común y que no podía ser que a nosotros nos pasara y a otros barcos no; que otros barcos también tenían enfermos pero de gripe por la época de invierno”.

A ello, sumó que “los que estamos trabajando por ahí desconocemos cuáles son los protocolos y las medidas, uno se cuida y donde sale lo hace con barbijo, cada uno tiene su alcohol en gel; la misma ciudad de Mar del Plata nos ha cuidado con algunas normas como la circulación hasta determinada hora, pero en el puerto no hubo control o hisopado; desconozco si la responsabilidad era de la empresa, de Prefectura o el área de Salud”.

Piden descender

El enfermero a bordo del Verdel “tenía una lista de todos los que estábamos con malestar y éramos unos 25 ya, incluyéndome; algunos seguimos trabajando pero nos sentíamos mal, nos hisoparon ahí y después nos aclararon que nos lo hicieron sólo a seis porque así lo había pedido no sé quién”, consignó Alan, añadiendo que “hasta ese momento estábamos muy desconcertados”.

Ahora, lo que solicita la tripulación es que los casos confirmados de Coronavirus puedan descender para continuar el aislamiento en Madryn “para tener una atención más efectiva, ya que la única que tuvimos acá fue la del enfermero, que ya hizo su trabajo y no da más, era uno de los que estaba en peor estado de salud, el miércoles incluso le faltaba el aire”.