Mal trago para Massa

Este miércoles continuaban las repercusiones sobre la sesión de la Cámara Baja que el martes comenzó siete horas después de lo previsto por la falta de acuerdo, entre el oficialismo y la oposición. Duras críticas recibió el titular del Cuerpo Sergio Massa, quien fue cuestionado entre otros por la diputada del Pro de Córdoba, Soher El Sukaria, quien advirtió “¿Cuál es el mensaje que le damos a los argentinos, si los casinos están abiertos y los diputados no podemos debatir? Responda a las madres que no pueden trabajar y a los chicos no pueden ir a la escuela!”, le reprochó a Massa.

“Dicen que queremos judicializar la política, pero el oficialismo quiere politizar la justicia con el reparto de cargos. ¡No lo vamos a permitir!”, sostuvo la legisladora nacional.