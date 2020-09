Madryn: Trabajadores de la Salud piden solidaridad con su reclamo

El escenario que atraviesan los trabajadores del sistema público de Salud provincial sufrió un nuevo giro, luego de que las protestas policiales en Chubut obligaran al Gobierno Provincial a reconocer la disponibilidad de fondos para hacer frente al pago del mes de junio a los estatales del cuarto rango, como así también a los pasivos del primero.

De este modo, nuevamente los trabajadores sanitarios quedaron relegados en la ecuación de haberes, y así lo hicieron saber durante una nueva movilización en las inmediaciones del Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola” de la ciudad del Golfo.

“Nos gustaría que Madryn y que Chubut despierten, porque cuando protestamos nos acompaña un 1% de la población, pero el 100% viene a atenderse al Hospital”, reflexionó uno de los presentes en la movilización.

“Somos tan esenciales como la Policía”

En diálogo con El Diario WEB, uno de los enfermeros que cumple funciones en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del nosocomio sostuvo que “estamos en una espera que duele porque el señor Gobernador se nos ríe en la cara, los ministros hacen lo mismo y tratan de ‘arreglar’ a las fuerzas policiales cuando también nosotros somos tan esenciales como ellos, y esto no da para más” y reconoció que “tratamos de hacer ruido pero la gente tampoco acompaña, nos gustaría que lo hiciera, que se pongan en la piel nuestra; nosotros trabajamos, luchamos por nuestros derechos y todo el mundo se nos ríe”.

“¿Qué tenemos que hacer?”

Sobre la decisión ejecutiva tras las protestas policiales, el trabajador expresó: “Me indigna como sociedad y también como ser humano. No puede ser que por una movilización aparezca la plata, ¿qué tenemos que hacer nosotros, entonces? Ellos se agarran del hecho de que el sistema de Salud lamentablemente no puede parar, no somos como un chofer que hace paro y la gente camina. Salud no puede parar porque nuestro trabajo es asistencial, entonces se agarran de esa parte y nos duele. Siempre hubo plata en la provincia, Chubut es muy rica, tenemos de todo. Lo que pasa es que tenemos gobernantes que no saben administrar esa riqueza. El claro ejemplo es que una persona que fue juzgada por haber saqueado la provincia pague $70 millones y pueda estar afuera. Es una vergüenza. ¿Qué mensaje le están dando a la sociedad? Que se puede cometer un delito, pagar y salir”.

“Somos servidores, no sirvientes”

En otro orden, el enfermero pidió “que la gente que no sabe administrar esta provincia dé un paso al costado; el cajón tiene muchas manzanas podridas pero creo que debe haber algunas buenas, entonces hay que sacar las primeras y dejar que las buenas actúen”, aunque manifestó que “la sociedad no despierta, Madryn no despierta, las otras localidades tampoco y ya no sabemos qué hacer; con el porcentaje poblacional que tiene nuestra ciudad, no contamos ni siquiera con el 1% acá con nosotros, sin embargo el 100% viene a atenderse al hospital público; somos servidores, no sirvientes”.