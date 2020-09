Madryn no adhirió a la circulación por DNI

Ante la escalada de casos de Covid-19 en dos zonas de Chubut, el Ministerio de Salud de la Provincia recomendó aplicar medidas de restricción de circulación.

El propio titular de la cartera sanitaria, Fabián Puratich, anunció por la mañana que la circulación por DNI par o impar alcanzaría a las localidades de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, las cuales tendrían como objetivo la disminución de circulación de gente y evitar el crecimiento de casos positivos de coronavirus, atentos a los inconvenientes que se están presentando en el sistema de Salud.

En tanto, en horas de la tarde, la Municipalidad de Puerto Madryn salía a aclarar que la ciudad no adhería a la medida “porque la mayoría de las personas están laboralmente activas, por lo q habría miles de permisos de circulación, lo cual generaría q el impacto sobre la circulación sea mínimo. Entendemos que el DNI solo sirve en una fase 1.

A su vez la capacidad de todos los locales comerciales está limitada (que dentro de un local cuya capacidad sea por ejemplo 10 personas. Que haya 10 personas pares, 10 impares, o 10 de ambas terminaciones es lo mismo)”, anunciaron oficialmente a través de un comunicado.

Así, en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly la restricción de circulación por terminación de DNI será pares los lunes, miércoles y viernes; impares los martes, jueves y sábados, y se resolvieron prohibiciones en gimnasios, centros culturales, de danzas, entre otras áreas, los que tendrán que volver a cerrar sus puertas por 14 días. También se precisó que solo podrán circular trabajadores esenciales y proveedores en esas localidades del sur provincial.

Además, el traslado en vehículos estará autorizado solo para dos personas y el horario comprenderá de 7 a 21 todos los días, menos el domingo. La actividad comercial volverá a por terminación DNI y al 50% de la capacidad de cada local. No obstante, no se verán afectados en sus actuales horarios los bares, cervecerías, restaurantes y confiterías, aunque continúa vigente el turno previo y el delivery.

Por otra parte, “las actividades deportivas al aire libre deberán llevarse a cabo de manera individual y también teniendo en cuenta la terminación del DNI. En este contexto están exceptuados los menores, que podrán salir con uno de sus tutores”, esto rige para Comodoro y Rada Tilly, pero aún no está definido si tampoco se adhirió en Madryn.

Los domingos continuarán las restricciones actuales, por lo que no se podrá circular entre las 21:30 del sábado y las 6 del lunes.