Madryn: El intendente Sastre dio positivo de Covid-19

El intendente de Puerto Madryn dio positivo de Covid-19. Lo comunicó a través de la red social Twitter.

«Lamentablemente les tengo que comunicar que acabo de dar positivo de COVID-19. Sé que estaba dentro de las posibilidades, porque estamos expuestos por el lugar que nos toca ocupar. Mis contactos estrechos están identificados. Anoche tuve síntomas, y decidí realizar el hisopado este mediodía. Recién me comunicaron el resultado. Les pido a todos que extremen las medidas de cuidado, y que respeten las medidas sanitarias para disminuir los riesgos, y no salgan o se expongan de no ser sumamente necesario», escribió en su cuenta de Twitter.

Contactos estrechos

Tras conocerse la novedad el vicegobernador Ricardo Sastre, hermano y contacto estrecho del Intendente anticipó que tiene previsto realizarse un hisopado este jueves, al tiempo que recordó que desde la semana anterior «no estuve en la Legislatura», donde también se confirmó un caso positivo en las últimas horas.

Ricardo Sastre insistió en la necesidad de tomar medidas de prevención, y en coincidencia con lo expresado por su hermano Gustavo, pidió que los vecinos a través de su cuenta de Twitter: «Salgan si es necesario, y respetemos las medidas», sugirió.

Solidaridad

A través de las redes sociales, todo el arco político de Chubut, e incluso autoridades nacionales, expresaron su solidaridad con el intendente Gustavo Sastre, quien junto a su familia deberá cumplir aislamiento obligatorio.