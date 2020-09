Maderna gestiona la municipalización de terrenos del Parque Industrial

Con el objetivo de desarrollar cursos de capacitación laboral dirigidos a personas desocupadas del sector social de la ciudad, con la posibilidad de que a futuro se sumen a la planta laboral de la empresa, la Municipalidad de Trelew firmó un convenio de extensión de capacitaciones con la empresa Soltex por el plazo de seis meses para siete beneficiarios.

El intendente Adrián Maderna encabezó el acto desarrollado en las instalaciones de la firma textil y resaltó la importancia de “seguir marcando el camino de lo que realmente necesitamos”.

En este sentido, el jefe comunal puso en valor la articulación entre el ámbito público y el privado. “Esto demuestra gestos de solidaridad y de grandeza por parte de la empresa. Y desde la gestión municipal hemos tomamos como objetivo principal poner en valor el Parque Industrial”, especificó. Y al mismo tiempo, subrayó: “El actual contexto de pandemia y de crisis internacional, no nos quita las ganas y la convicción de sacar adelante este Parque Industrial, que tiene un sinnúmero de ventajas, en cuanto a servicios, ubicación y principalmente recurso humano”.

Maderna recordó que se viene trabajando fuertemente para seguir avanzando en la reconversión del Parque Industrial, impulsando medidas que beneficien la llegada de inversiones y la generación de nuevos puestos de trabajo. Sobre este particular, detalló: “Estamos a punto de poder inaugurar una ampliación en la fábrica de cajones de pescado, a punto de inaugurar dos plantas de procesamiento de especies marítimas, y así seguiremos avanzando, por ejemplo, con la municipalización de muchos terrenos que nos darán autonomía para poder articular con el Parque Industrial, de índole provincial”.

“No es casualidad que estemos aquí. Es producto de un trabajo planificado en conjunto, y que dará sus frutos en el mediano y largo plazo. Así seguiremos avanzando con un Trelew industrializado priorizando valor agregado. Pero también sumaremos diferentes actividades y acciones vinculadas con obras solicitadas por mucho tiempo y que supimos gestionar en Buenos Aires y que la próxima semana podremos estar anunciando como la obra de presedimentadores, tan importante para la ciudad”, prosiguió.

Para finalizar, el intendente Adrián Maderna señaló que “solos no se puede salir adelante. La única manera de salir adelante es con un proyecto de unidad, con una mirada política clara y dándole volumen a lo que significa Trelew, que cuenta con una ubicación envidiable y que tiene mucho para crecer. Además es el corazón político de la Patagonia, que hay que poner en valor con gestos de grandeza dejando de lado los intereses personales y se sumen intereses colectivos. En esa perspectiva seguiremos trabajando, principalmente por quienes más lo necesitan”.

Estuvieron presentes junto al intendente Adrián Maderna, el titular de la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social, Hugo Schvemmer; el coordinador del Área de Empleo, Claudio Paredes; representante de la Cooperativa Textil, Osvaldo Benítez, y representantes de la Asociación Obrera Textil (AOT).