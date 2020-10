Maderna: “Estamos a tiempo de poder frenar el aumento de casos”

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, se refirió este miércoles a la actual situación epidemiológica que se viene registrando en la ciudad en los últimos días, haciendo hincapié en el permanente trabajo en conjunto con las autoridades del Hospital Zonal. Y aseguró que desde el Ejecutivo Municipal se emitirá una resolución que está orientada a disminuir la circulación de personas, evitar la aglomeración de personas, y frenar el aumento de contagios, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de casos que se han registrado sin nexo epidemiológico.

“Tenemos contacto permanente con las autoridades del Hospital a través del equipo municipal, y realmente nos preocupa la aparición de muchos casos sin nexo epidemiológico”, explicó Maderna.

En este sentido, el mandatario municipal remarcó la necesidad de “tomar algunas medidas sobre todo orientadas a disminuir la aglomeración de personas durante los fines de semana, sin perjudicar al sector comercial pero sí con mucho control, con mucha presencia por parte del Estado municipal”. De todos modos, Maderna recalcó que “estamos en una instancia de apelar a la responsabilidad social individual”.

“No es un capricho”

El Jefe Municipal aseguró posteriormente: “Nosotros haremos nuestra parte desde el municipio, principalmente con los accesos, con los controles, los espacios públicos. Vamos a pedir que no estén frecuentados al menos por 14 días por familias y adolescentes principalmente, y no es por un capricho, sino para tratar de detener esta cuestión ascendente de casos, principalmente cuando no hay nexo epidemiológico”.

Maderna puntualizó más adelante que se realizarán “estrictos controles en todos los espacios públicos, en cada uno de los sectores o rubros comerciales con mucha presencia municipal, porque estamos a tiempo de poder frenar el aumento en la cantidad de casos”.

Asimismo, explicó: “Sabemos que no depende solamente del Estado municipal o provincial, pero sí podemos hacer un esfuerzo para tratar de controlar el sistema sanitario para que se pueda trabajar con normalidad y tener la menor cantidad de casos posibles”.

“No podemos no controlar”

Seguramente en el día de hoy estaremos emitiendo una resolución municipal en la que vamos a estar restringiendo algunos horarios, principalmente durante el fin de semana, que cuando se aglomeran mayor cantidad de personas en espacios públicos. La situación que se está registrando respecto de la gran cantidad de reuniones de grupos familiares, que es lo que debemos empezar a evitar. Vamos a ejercer mucho control en los espacios públicos, en el sector privado y en todo lo relacionado con la circulación sobre todo. Uno reconoce el cansancio de la gente de estar adentro, son muchos meses que se viene padeciendo esta pandemia pero no podemos caer en una cuestión de irresponsabilidad de no controlar. Hay una corresponsabilidad acá entre el Estado, por un lado, y cada ciudadano en particular, por otro. Los accesos también serán monitoreados por el sector municipal, con personal de Guardia Urbana, Tránsito, Transporte, para tener un control de todas las personas que van accediendo al ingreso a la ciudad, verificando que existan motivos justificados vinculados estrictamente con trabajo esencial o algún fundamento relacionado con la cuestión sanitaria. Si no es así seremos muy estrictos porque tenemos que impedir la circulación. Esto no impide la circulación, pero debemos ser cautos, respetar los protocolos. Estamos siguiendo de cerca todos los ámbitos vinculados con la actividad privada, no para molestar sino para prevenir porque no hay vacuna”.

Resolución Municipal

El intendente Adrián Maderna dijo que tras las permanentes reuniones que se mantienen con las autoridades del Hospital, así como los funcionarios de cada una de las áreas municipales, se ha decidido emitir una resolución para disminuir la circulación de personas en la ciudad. “Vamos a realizar controles estrictos en espacios públicos, en la calle Murga, la zona de chacras, y otros puntos donde se aglomera mucha gente, para restringir la circulación, evitando que durante este fin de semana y los próximos 14 días tengamos un significativo aumento de casos. Debemos tener la delicadeza de no salir en grupos, y si se sale a comprar al supermercado o algún rubro en particular, que lo haga una persona sola. Y no será solo el fin de semana, porque el COVID-19 está todos los días, las 24 horas, y seguramente también restringiremos el horario nocturno, sin dejar de lado que el rubro gastronómico debe trabajar y llevar adelante su proceso laboral normal”, argumentó.

No retroceder de fase

El mandatario municipal también se refirió a la importancia de que la ciudadanía entienda la necesidad de cuidar cada uno de los protocolos, acatarlos, para evitar que la ciudad sea declarada con circulación comunitaria de virus y de deba retrocederse de fase.

“No hay que subestimar este virus, porque termina siendo letal en muchas personas. No debemos olvidarnos de usar el tapaboca, lavarnos las manos, mantener la distancia social, y cada uno de los recaudos. De lo contrario es imposible controlar esto. Tenemos que trabajar para evitar que se declare la circulación comunitaria no retroceder de fase, priorizando siempre primero la salud, como siempre lo dijimos, pero también sin retroceder en los sectores comerciales, porque eso sería tremendo. Y la única manera de hacerlo es que cada uno cumpla con las normativas que ya todos conocemos y con los recaudos necesarios para poder convivir con esta nueva normalidad”, concluyó.