Los clientes que no respeten el distanciamiento o no usen tapabocas no serán atendidos

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) en Chubut, Alfredo Béliz, anunció hoy que a raíz de la situación epidemiológica que se está viviendo en distintas localidades se resolvió que todas las actividades comerciales se va exigir el cumplimiento obligatorio de todas las medidas sanitarias.

En diálogo con AzM Radio, el referente sindical manifestó que “ha habido algunos inconvenientes con algunos clientes. Esto nos preocupa porque son afectados directamente los empleados de comercio, principalmente la línea de cajas”.

“Nosotros queremos cuidarlos y hemos solicitado que si hay un cliente que no mantiene la distancia o que no usa tapaboca no se le va a cobrar y no lo vamos a atender, directamente. Es una disposición del gremio que no va a afectar la relación laboral”, precisó Béliz.

Otro de los lineamientos que cuestionó el secretario general del SEC en Chubut es el relajamiento que se está evidenciando en buena parte de la sociedad. Al respecto, cuestionó que muchas familias asisten de manera conjunta a realizar las compras, algo que no está permitido.