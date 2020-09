Llegan a 2.168 los casos positivos de Covid en Chubut

El Ministerio de Salud de Chubut reveló que en las últimas 24 horas se registraron 87 casos nuevos de coronavirus, indicando que a la fecha se computan 2.168 los infectados desde el inicio de la pandemia.

De los 87 nuevos casos, 51 corresponden a las localidades de Comodoro Rivadavia – Rada Tilly: once (11) contactos estrechos y cuarenta (40) en investigación.

Otros 3 en la localidad de Sarmiento, con nexo epidemiológico. Mientras que en la ciudad de Puerto Madryn se registraron 24 nuevos diagnosticados con el virus: trece (13) con nexo, y once (11) en investigación. Cuatro son personal del área de salud.

El reporte señala además otros 9 en la ciudad de Rawson, relacionados a la actividad pesquera.

Asimismo, la cartera sanitaria reveló que se produjeron cuatro decesos: Tres (3) en la ciudad de Comodoro Rivadavia, un varón de 51 años, y dos (2) mujeres de 58 y 73 años, todos con enfermedades preexistentes. Y uno (1) en Puerto Madryn, una

mujer, de 77 años con comorbilidades.

Con todo, a la fecha se reportan 848 casos activos, 1.298 casos recuperados (60%) y 22 fallecidos. La tasa de incidencia en Chubut es 348,8 casos cada 100.000 habitantes. La tasa de letalidad provincial es de 1%.

En tanto, la información oficial indicó que por casos de COVID19 permanecen internados en terapia intensiva 13 pacientes. La ocupación de camas UTI adultos en establecimientos públicos de Comodoro Rivadavia: 77,5%

En estudio, setecientos setenta y tres (773) casos sospechosos. Se descartaron ciento once (111) casos: cuarenta (40) en Puerto Madryn, treinta y ocho (38) en AP Comodoro Rivadavia, veintidós (22) en AP Trelew y once (11) en AP Esquel.

En seguimiento mil ochocientos cincuenta y uno (1.851) contactos estrechos (CE), distribuidos en las cuatro Áreas Programáticas. Un total de 1.386 viajeros reportados se encuentran cumpliendo el aislamiento social obligatorio (ASO). Un total de 18.455 personas finalizaron el ASO.