Lionel Messi analiza continuar en el Barcelona hasta cumplir su contrato

Luego del envío del burofax, la demostración de su descontento con la continuidad en la institución y con la reunión sin resolución entre su padre Jorge y la dirigencia del Barcelona, ahora, Lionel Messi analiza seguir en el “blaugrana”.

Al parecer, ahora podría decidir continuar hasta cumplir el año de contrato que le queda, para luego quedar libre y ahí si poder negociar con el club que desee.

Seguiría usando “la 10” del “Barsa”

“Messi se lo piensa”, titula el Diario El País de España con respecto a la continuidad o no de Lionel Messi en el Barcelona FC, luego de la reunión realizada el miércoles entre su padre y representante, Jorge, con Joseph Bartomeu , presidente de la institución.

Consultado al respecto, Jorge Messi indicó “No sé”, cuando le preguntaron si su hijo y capitán azulgrana jugaría la próxima campaña en el Camp Nou; mientras se espera que en reunión entre Messi y su entorno, para replantear la estrategia a seguir con “el Barsa”.

Al parecer, ahora el astro argentino, analiza continuar en Barcelona, pese a creer que “se cumplió un ciclo”, cumpliría el año que le queda de contrato, el cual vence a mediados de 2021 y de esa forma, cumplir para quedar Libre y posteriormente negociar con la institución que desee.

Con eso, se evitaría Messi ir a disputar su salida a la justicia; y a la vez, no poner al club que desee incorporarlo, en esa situación. De hecho, el Manchester City aseguró que no negociaría con Lionel Messi a no ser que esté en condición Libre.

Barcelona, por su parte, buscará ofrecerle y que acepte, la renovación del contrato por dos años más, hasta 2022.

Se estima que, según trascendió desde su entorno, que en las próximas horas anuncie su decisión, la de continuidad o no en el “Blaugrana”.