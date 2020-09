“Le tengo lástima por tener un corazón tan helado”, dijo una de las víctimas de Ale

Luego de que la Justicia haya encontrado culpable de abuso sexual contra dos menores a Juan Luis Ale, ex comisario de la Policía del Chubut, ayer también dejó de aparecer en los cuadros de honor dentro de la Jefatura Policial. En un acto encabezado por el ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, y con la presencia de una de las víctimas, se realizó el accionar de bajar los cuadros en los que figuraba el ex comisario condenado.

La primera en hablar fue una de las víctimas del delito antes mencionado, quien remarcó que “es un delito aberrante. El abuso en la infancia tiene secuelas muy grandes y por eso le pedimos a la sociedad en general que tome conciencia sobre los recaudos necesarios”.

“También pedimos el respeto de la Ley Piazza para que puedan denunciar las víctimas que son adultas y fueron abusadas en su infancia”, apuntó.

Luego del acto, también dialogó con la prensa y manifestó que “esto es representativo para los jóvenes, para los cadetes que van a ingresar a la Policía, es por eso que hoy (por ayer) nos reunimos acá”.

“Le tengo lástima”

“Somos sobrevivientes del delito de abuso sexual en la infancia. Fuimos víctimas, se inició un juicio, se lo declaró culpable y ahora estamos luchando por una pena ejemplar. No solo para nuestro caso, sino porque en los delitos de abuso sexual los abusadores son depredadores”, indicó.

Por último, una de las víctimas de Ale le envió un mensaje claro y contundente al ex comisario de la Policía del Chubut: “Le diría que le tengo lástima por ser una persona con un corazón tan helado. Nosotras estamos en un proceso de sanación para vivir una vida distinta”.



Buscan sacarle los beneficios a Ale

Por su parte, Massoni también hizo uso de la palabra, donde justificó porqué se bajaron los cuadros de Ale: “Cuando nos encontramos ante una persona que ha cometido un delito tan horrendo, como el que se presenta hoy en día, no lo podemos tener dentro del cuadro de honor de la institución policial, porque no la representa y menos puede llegara ser referente de los nuevos ingresantes a la Policía del Chubut”.

“Tenemos que trabajar en una normativa para que aquellos funcionarios públicos, fundamentalmente en este caso a aquellos que fueron jefes de una institución pública, no pueden estar gozando de estos beneficios cuando se los condena por un delito tan aberrante, los beneficios de retiro como jefe de la Policía. Por eso, hemos instruido el inicio de un sumario que en caso de ser negativo para la persona, representaría una exoneración del ex jefe de la Policía”, apuntó.