Las chubutenses del “Millo” volverán a las prácticas

La Primera División del Fútbol Femenino argentino, regresará a los entrenamientos desde el próximo lunes, luego de realizarse los testeos en sus respectivos planteles.

Ese es el caso de River Plate, que ya realizó las evaluaciones a sus futbolistas y CT. De esta forma, las jugadoras chubutenses Florencia Fernández y Melina Melipil, más el DT Daniel Reyes y el PF Juan Torga, volverán a los trabajos tras varios meses sin actividad en cancha.

Tras siete meses de inactividad

Para el purismo lunes 28, se estiman los regresos a los entrenamientos de los clubes de la Primera División del futbol femenino de la AFA.

De esta forma, tras casi siete meses a causa de la pandemia de Covid-19, los chubutenses integrantes de River Plate podrán volver a la actividad: las jugadoras Florencia Fernández, melina Melipil, el DT Daniel Reyes y el Preparador Físico Juan torga.

Este viernes, comenzaron las actividades con la realización de la serie de testeos a todas las jugadoras e integrantes del cuerpo técnico. Además, se hará entrega de la ropa de entrenamiento y kits sanitarios para todo el plantel.

En tanto, para el lunes 28, ya con la confirmación de los resultados de los testeos, comenzarán las actividades físicas en las canchas auxiliares del Estadio Monumental.

Se estima que los entrenamientos se desarrollarán en dos turnos, 8.30 y 11 horas, en grupos de seis jugadoras, sin contacto entre ellas y aplicando el protocolo sanitario que estableció AFA para todas las instituciones.

River, en este caso, implementará el traslado puerta a puerta para aquellas jugadoras que no tengan movilidad propia.

Vale destacar que al no poder utilizar vestuarios, y una vez con la ropa de entrenamiento ya en sus manos, las jugadoras deberán ir cambiadas y listas para practicar.

Durante este período de cuarentena, el plantel riverplatense continuó con sus entrenamientos de manera virtual, con rutinas de entrenamientos diarias y coordinado, al menos tres días a la semana, una reunión por Zoom para ver los avances juntos.

Para esta Temporada, “Las Millonarias” ampliaron de 18 a 20 jugadoras con contrato, entre las que se encuentra Melina Melipil; en tanto que Florencia Fernández si bien no ha firmado, tiene un muy importante acuerdo con la institución riverplatense. Asimismo, han llegado cinco jugadoras para reforzar el equipo, entre las que están la arquera Brenda Molinas, las defensoras Sofía Florentín, Elen Loreyer y Magali Molina y la delantera Victoria Costa.

Boca también vuelve

En tanto, el plantel de Boca Juniors femenino, también destinó este día viernes para la realización de los testeos PCR y los estudios rutinarios en el Centro Medico Genea.

Vale destacar que el próximo lunes, “Las Gladiadoras” retornarán a los entrenamientos en el Complejo Pedro Pompilio.