La natación de Ferro reclama su habilitación

Ante la situación sanitaria critica que se vive en la provincia del Chubut y en Puerto Madryn en sí, las actividades deportivas en los clubes sociales madrynenses han sido suspendidas.

Sin embargo, la natación del Club Ferrocarril Patagónico, es una de las disciplinas perjudicadas, teniendo en cuenta que a un comienzo de las flexibilizaciones de deportes, no estuvo dentro de las habilitadas, y luego, ante la imposibilidad dada a clubes sociales, se ven perjudicados.

Los clubes sociales, los afectados

Al respecto del presente de la natación del Club Ferrocarril Patagónico y su reclamo de respuestas, una de las entrenadoras de la disciplina, Laura Horacio, indicó que “la natación está habilitada a nivel provincial y municipal han recibido habilitación pero en el decreto, en el último renglón , indica que los clubes sociales permanecerán cerrados”, contó.

A lo que agregó “más allá de que las actividades al aire libre se pueden cuestionar, lo de los clubes cuales nos afecta a nosotros como natación y a todas las disciplinas del club. Son tantas disciplinas, paddle, pilates, un montón de actividades que están habilitadas y que están funcionando en Complejos, los que no son clubes sociales, allí funcionan igual. Es muy contradictorio. Le pongo la firma es que es sin justificación”.

“Tampoco veo que haya interés en revisar ni revertir la situación”, dijo, con decepción.

Entiende ´Laly´ que las autoridades “no quieren que se afecte a la economía de los trabajadores”, sin embargo “los clubes no viven del aire, han hecho trabajos desmedidos para poder sostenerse todo este tiempo que estuvieron cerrados”.

Con estrictos protocolos

Cada institución según sus instalaciones y sus disciplinas, ha diagramado sus protocolos y el Club Ferro, tanto en sede Norte como Centro, no son la excepción. Al respecto, la profesora indica que “los clubes se abrieron, cada actividad tiene su protocolo y el propio club tiene su protocolo que ampara todos los protocolos de cada disciplina”.

“No tengo respuesta de porque no nos habilitan, porque lo que pedimos es que nos den una justificación” explicó, con resignación. Detallando a la vez que “no hay aglomeración de gente, son protocolos súper estrictos, incluso creo que demasiado. Trabajamos en un ambiente clorado, t en una temperatura de 25 a 30°, 12 personas en un turno, 2 por andarivel, más el profesor que esté frente al grupo y el guardavidas. Salen por una puerta y salen por otra totalmente distinta, nunca se cruzan con el grupo ingresante. Ni hablar del mantenimiento y la desinfección”.

“Es bastante riguroso, pero ninguna autoridad se ha acercado al club para ver como funciona. Por eso creo que después es más desinformación que otra cosa”, indicó.

Desde el 14 de marzo sin entrar a la pileta

Días atrás, previo a que se regresara hacia atrás con las actividades habilitadas y antes de que surgiera la implosión de gran cantidad de casos, la natación del Club Ferrocarril Patagónico pudo volver a su práctica. Solo el primer día de la semana, el lunes. Ese fue el regreso al agua, al menos por unas horas, desde el último día antes del inicio de la cuarentena a mediados de marzo: “nuestros alumnos no han tocado el agua desde el 14 de marzo que no han tocado el agua, ese fue el último entrenamiento. Es un medio acuático y no hay forma de entrenar en otro lugar. Salvo que se metan al mar, que en esta época tenés que tener traje, gorro… Ellos necesitan volver al agua. Y sobre todo, los chicos que este es su último año, que el año próximo se irán a estudiar o seguirán otro rumbo”.

Única meta: volver al agua

Horacio, indicó que la meta en común con su compañero entrenador Gabriel Royo y sus deportistas, es el de “volver al agua”, agregando que “este año teníamos en mente llevar a los chicos al nacional, había una muy buena proyección. No nos debe haber pasado solo a nosotros, debe haber sucedido a nivel provincial y nacional”.

“Hoy en día la principal motivación de todos los chicos y nadadores el volver al agua, volver a rozarse las manos en el agua, volver a nadar, a zambullirse. Vivimos esa sensación el lunes pasado cuando se habilitó, la sensación de satisfacción, tanto nuestra como de ellos. No se piensa en próximos torneos, solo se piensa en volver a nadar y nada más”, destacó.



Unidos en el reclamo

La profesora, reiteró el pedido al decir que “seguimos esperando respuestas, no hubo respuestas oficiales, solo rumores. Los decretos y medidas cumplen su función durante 14 días, así que habrá que esperar que pasen estas 2 semanas y ver como continuamos. A la vez seguir el tema de contagios. Mientras nosotros no podamos volver a la actividad, doy fe que junto con mi compañero Gabriel Royo, vamos a seguir peleándola. Nos gustaría un poco más de acompañamiento, porque no somos muchos los que reclamamos, no somos la mayoría. Me encantaría que nos sumemos los clubes y todas las disciplinas, para reclamar”.