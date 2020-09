La Historia – Parte 6

Por Carlos Alberto Nacher

cnacher1@hotmail.com

El texto recientemente hallado, que no por antiguo deja de ser revolucionario, verifica mi método científico. Sin embargo, de manera increíble, inexplicable, perversa y antinatural, un hombre le declara su amor a una mujer.

Estos “20 poemas de amor y una canción desesperada” nos ha llamado la atención mucho más que los textos anteriores. Está escrito en partes de similar longitud, como con ritmo, como si hubiera sido destinado a ser leído en voz alta.

Nos miramos con Atram, y decidimos que no podíamos sacar de contexto a este contenido, sonreímos y nos ruborizamos, pero al final, le agradecimos a la gran Madre Superlativa por haber puesto en nuestras manos este fragmento tan esclarecedor para nuestros fines. Con este pequeño logro, debemos agradecerle a Pablo Neruda el haber puesto en nuestras manos una revelación tan grande como estremecedora del antiguo mundo: los hombres se relacionaban amorosamente con las mujeres.

“Son demasiadas las personas que se sienten infelices y que no toman la iniciativa de cambiar su situación porque se las ha condicionado para que acepten una vida basada en la estabilidad, las convenciones y el conformismo.”

Otro texto, o fragmento, de algo hallado. Nos resulta difícil analizar estos escritos desconociendo en absoluto su contexto, el momento histórico en el que fue escrito, las estructuras sociales de la época. Sin embargo, a pesar de este desierto de incertidumbre, nos dan una breve respuesta. Así es la tarea de la historiadora, pisar siempre sobre terrenos inestables, sobre ciénagas de información en ls que los datos se hunden en el barro de los siglos, a veces afloran a la superficie, a veces se vuelven a sumergir, y nunca se sabe si todo es verdad, si todo es mentira o, lo que es más probable, si todo es una mezcla de ambas.

Volviendo al texto de Neruda, observamos que el texto hace una velada referencia al olvido, a la ausencia. Al parecer estás culturas hacían casi un lugar sagrado al palacio de la ausencia. Pero no por la ausencia misma, se negaban a olvidar. Lo definían con una extraña palabra que actualmente ha desaparecido de nuestro lenguaje: melancolía.

Quizá este texto haya sido un secreto gubernamental, o una imposición obligatoria para la relación mujer-hombre. No lo sabemos. Sólo logramos comprender la cadencia de las palabras, el vuelo de las acentuaciones y de los silencios. Estamos aprendiendo.

-Este canto de incitación a la copulación desde un sexo hacia otro es algo imposible de, siquiera, calificar en nuestro mundo de reproducción asexuada – interrumpió Atram.

-Seguramente, pero tengo la sensación de que aquellas relaciones no eran meramente reproductivas. Había algo mucho más significativo en los vínculos entre los sexos, algo que no terminamos de comprender, pero que es probable que haya sido la semilla que derivó en la ruptura total de los sexos en nuestros tiempos. No olvides, Atram, que hacen ya más de 10 siglos que nos separamos de los hombres y nos fuimos a vivir a miles de kilómetros de ellos.

– Es cierto Ave, esa es nuestra historia reciente. Ahora bien, me pregunto qué sentiríamos nosotras, mujeres que nunca hemos tenido contacto con hombres, que ni siquiera hemos visto a uno en persona, que apenas sabemos de su existencia porque conocemos un poco de nuestra historia post-Devastación.

– Y no olvides que esta investigación de la historia antigua de la humanidad nos está dando una información maravillosa, aunque increíble de la antigua relación entre hombres y mujeres.

– Me preocupa, Ave, que tus palabras parecieran decirme que estás valorando, aunque mínimamente, a los hobres.

– No Atram, no te preocupes.

Continuará…