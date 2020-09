La familia germinalista celebró los 98 años

A través de su Página Oficial de Facebook, Germinal de Rawson realizó el pasado sábado, la celebración de manera virtual de su 98° Aniversario de fundación.

De esta forma, los simpatizantes del “Verde” pudieron disfrutar de los festejos organizados por la dirigencia liderada por Pedro Bravo González. En el acto, también hubo firma de convenios, reconocimientos, presentaciones en vivo y gran cantidad de sorteos.

Gran festejo del “Verde”

El pasado sábado 5 de septiembre, dos días después de haber cumplido 98 años de historia, el Club Atlético Germinal realizó una “Celebración Virtual por su Aniversario N° 98”, en un evento de formato TV, que se extendió por unas 2 horas y media y con diversas actividades desarrolladas por la Comisión Directiva allí presente.

La conducción estuvo a cargo de Andrea “Coquita” Bassani y Walter Gallardo, y fue una creación íntegra de la Secretaría de Prensa y Comunicación del Club Atlético Germinal. El escenario principal de este evento fue el césped del Estadio “El Fortín”.

“Nos podríamos haber conformado con no hacer nada, pero decidimos apostar a trasladar los festejos a la virtualidad para estar, en cierta forma, un poco más cerca de nuestros hinchas”, dijo el Presidente de Germinal, Pedro Bravo González.

El mandatario ´verdiblanco´ estuvo acompañado por Carla Piccardini, Vice Presidenta del Club, y distintos dirigentes de las cuatro disciplinas con las que cuenta Germinal. Por cuestiones de agenda el Intendente de Rawson, Damián Biss no pudo estar presente y estuvieron en representación del municipio el Secretario de Gobierno, Carlos Gazzera y el Director de Deportes, Gastón Williams.

Algo para destacar fue la presentación de una nueva disciplina deportiva en el club: el «Karate Do Shotokan» que estará a cargo del Sensei Adolfo Oscar Roassio.

También hubo lugar para los números artísticos ya que se presentaron en vivo el Conjunto Folklórico “Kaani” y el cantor Diego Tenorio.

Hubo más de 50 premios que se sortearon entre todos las personas que se anotaban en la transmisión en vivo. Fueron más de 20 comercios los que aportaron regalos para ser sorteados y se sumaron a ellos un gran número de merchandising del Club, ediciones del Libro “Muchos Juegos, Muchos Pases” de Alejandro Santos y un obsequio del Concejo Deliberante de la ciudad.

A lo largo de la transmisión se pudieron apreciar distintas producciones audiovisuales que remarcaban el día a día de las cuatro disciplinas deportivas de Germinal: Pádel, Básquet, Hockey y Fútbol.