Jueves de presentación de argentinos en la Libertadores

Boca Juniors, River Plate, Racing, Tigre y Defeña y Justicia, jugarán este jueves en el marco de la tercera jornada de reinicio de la Copa Libertadores.

“El Xeneize”, “El Millo” y “El matador” viajaban al cierre de esta edición con destinos a Paraguay y Brasil; mientras que los racinguistas y “el halcón” de Varela, actuarán como anfitriones. Gran expectativa por el regreso a la competencia de los equipos argentinos en esta pandemia COVID-19.



Con expectativa para los argentinos

La Copa Libertadores jugaba este miércoles en la tarde, su segunda jornada de programaciones post regreso ante la suspensión por la pandemia COVID-19 y su avance en Sudamérica.

Internacional vs. América de Cali, Estudiantes de Mérida vs. Alianza Lima, Universidad Católica vs. Gremio, Bolívar vs. Palmeiras y Medellín vs. Caracas, eran los encuentros que se disputaban al cierre de esta edición.

Este jueves, en tanto, será de completa presentación de eso equipos argentinos, más que especiales presentaciones pensando que será su debut tras el parate por la pandemia y el regreso al entrenamiento hace apenas poco más de un mes. Más aun, teniendo en cuenta que en la Argentina aun no ha comenzando el torneo local.

En este sentido, Boca Juniors y Tigre viajaban ayer vía chárter desde Ezeiza hacia Paraguay para afrontar sus correspondientes partidos ante Libertad y Guaraní respectivamente, en tanto que River Plate hacía lo propio rumbo a Brasil para medirse ante el San Pablo.

En tanto, como anfitriones, jugarán Racing Club en Avellaneda ante Nacional de Uruguay y Defensa y Justicia frente a Delfín de Ecuador.



En viaje

Al cierre de esta edición, Boca Juniors emprendía viaje vía chárter hacia Paraguay, donde jugará este jueves ante Libertad: dos novedades importantes que están dada por la ausencia del DT Miguel Ángel Russo en la delegación y por precaución, por lo que su lugar dirigirán Leandro Somoza y Mariano Herrón, mientras que Lisandro López no viajó tampoco, por presentar síntomas compatibles con COVID-19, fiebre.

En un comunicado «Boca Juniors informa que este martes se sometió al plantel profesional de fútbol a los test de PCR de rigor en el laboratorio del CEMIC y todos los casos dieron negativo, por lo que cada uno de los miembros de la delegación que este miércoles viaja a Paraguay está en condiciones de hacerlo sin ningún riesgo para la salud», manifestó el club.

En cuanto al once inicial que probablemente juegue ante Libertad esta noche a las 21horas, alistaría a Andrada; Jara, Zambrano, Izquierdo y Fabra; Capaldo, Campuzano y Salvito, Pol Fernández; Tevez y Soldano. Rodolpho Toski será el árbitro.

Tigre, por su parte, también emprendió viaje hacia Paraguay, donde chocará ante Guaraní, siendo particular la situación por tratarse de un equipo de Primera Nacional, pero espacialmente reforzado para disputar la cita sudamericana.

El plantel de Victoria no tiene puntos en la Grupo B y necesitan sí o sí sumar para seguir en carrera por el campeonato internacional, jugando desde las 23 horas. Gustavo Tejera será el árbitro.

En el caso de River Plate, los dirigidos por Marcelo Gallardo también viajaban este miércoles en la tarde – noche desde Ezeiza y rumbo a San Pablo, Brasil. Se medirán desde las 19 horas.

En cuanto al equipo titular para este juego ante su par brasileño, Gallardo no dio confirmaciones, pero se estima que formará con a Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Angileri; Julián Álvarez, Ignacio Fernández, Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz; Matías Suárez y Rafael Borré.

Jueces COVID-19 positivos

Este miércoles, también se conoció la información de que el árbitro designado para ser principal en el juego entre Racing – Nacional, Anderson Daronco, dio positivo de coronavirus. Lo mismo sucedió con el cuarto árbitro designado para ese partido. Por ende, serán sustituidos.

Este cotejo, por ende, será dirigido por Cristian Garay, árbitro chileno. En principio estaba designado para ser referee suplente en Defensa – Delfín.

De esta manera, los dos partidos se quedaban sin árbitros suplentes. En ambos casos esos puestos los ocuparán referees argentinos. Nicolás Lamolina en Defensa – Delfín y Fernando Echenique en Racing – Nacional.



Los que serán anfitriones

Abrirá la tercera jornada de Copa Libertadores post reanudación, Racing Club de Avellaneda, donde “La Academia” será local de nación al de Uruguay, jugando desde las 17 horas en el “Cilindro” y con Cristian Garay como árbitro.

En tanto, Defensa y Justicia, en el mismo horario que River – San Pablo, recibirá a su par de Delfín de Ecuador, con Roberto Tobar como juez principal.