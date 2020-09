Investigan al defensor de la tercera edad de Chubut

El fiscal Héctor Iturrioz confirmó que ha iniciado una investigación de oficio en torno a la designación de David González como defensor de adultas y adultos mayores, cargo que desempeña desde el 11 de diciembre pasado, pero por el que ha recibido múltiples críticas, ya que en la práctica no está realizando ninguna tarea, pese a percibir la dieta correspondiente al cargo.

“Una de las denunciantes dice que González percibe sus haberes sin realizar ninguna prestación y no responde el teléfono a las asociaciones que dice representar –indicó el fiscal, “y denuncia que no se cumplió con el reglamento para la designación”.

El cuestionamiento sobre la forma de designación se vincula con los mecanismos que establecía la ley que creó el cargo, según el cual se debería haberse realizado una convocatoria pública para postulantes a ejercer el cargo.

“El viernes tomé contacto con las irregularidades que se están denunciando y hoy se inició una investigación de oficio –indicó Iturrioz-. Una de las denunciantes, una jubilada del valle, hace dos denuncias concretas: la primera que percibe sus haberes sin contraprestación, pero además de eso, dice que la designación no cumplió con el procedimiento que prevé los requisitos. Se debe dar a publicidad de los postulantes y se debe tener idoneidad en el cargo, por lo que hay elementos para iniciar una investigación de oficio”.