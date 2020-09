Inédito: Jueces y funcionarios judiciales salieron a la calle en reclamo de su salario

Una veintena de magistrados, fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal se reunieron a las puertas de los Tribunales de Puerto Madryn, con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesan, considerando que el cuarto rango de haberes ha sido el más postergado hasta el momento.

Actualmente, al Poder Judicial de Chubut se le adeudan tres meses de sueldo y el pago del medio aguinaldo; ya llevan casi 50 días desde que cobraron los haberes de mayo, el pasado 25 de julio. “La situación es insostenible”, lamentó una fiscal.

“Vivimos de nuestro trabajo”

En diálogo con El Diario, la fiscal Alejandra Hernández mencionó que la convocatoria abarcó “a todo el Poder Judicial ya que los empleados tampoco están cobrando, y en virtud de que somos funcionarios públicos a veces estamos atados al hecho de no poder realizar marchas; es decir, no podemos ir a un paro por el rol de funcionarios públicos que ocupamos” y planteó que “consideramos que esta era una forma de hacernos escuchar, juntarnos todos en un lugar público para hacer visible nuestro reclamo, el cual es justo porque nosotros vivimos de nuestro trabajo y son tres meses de sueldo que nos adeudan; así, es imposible sostener esto”.

“Tenemos obligaciones como todo el mundo”

“Hemos tenido paciencia, demasiada paciencia”, reconoció Hernández, sumando a ello que “reconocemos que no somos los únicos afectados, están los sectores de Salud, Educación y la provincia en general, pero con la paciencia no se vive, tenemos obligaciones que cumplir como todo el mundo; tendría que haber una solución o al menos que se presente un plan para determinar cómo vamos a salir todos juntos de esta crisis provincial”.

Angustia

Por su parte, la fiscal Angélica Carcano expuso que “tenemos más esperanza que expectativa, hay una imposibilidad de prever el día a día, es insostenible y se hace imposible vivir así” y explicó que “no solamente se nos debe junio, julio, agosto y este medio aguinaldo, sino que es una situación que provoca angustia en cualquier familia”.

También, la funcionaria pidió “no olvidar que nosotros no podemos ejercer ningún acto de comercio; vivimos de esto y nada más de esto, no tenemos otras entradas por lo cual estamos atados de pies y manos”.

“No podemos seguir así”

“Hacia mediados de septiembre estaríamos sin cobrar aún el mes de junio, es una cosa que no entra en la cabeza de nadie”, apuntó Carcano, quien puntualizó que “más allá del pago (que se realizaría el viernes) es necesario regularizar la situación, no lo sufrimos solamente nosotros sino todo el sector estatal; lo cierto es que no podemos seguir así”.

“Seguimos dando respuesta”

En el ámbito penal “nosotros seguimos trabajando y con todas las limitaciones del caso, ya que a esto hay que sumarle la situación de la pandemia; nosotros seguimos sosteniendo una situación que realmente es insostenible ya que muchísimos trabajamos a través del sistema de teletrabajo y tenemos que pagar nosotros Internet; y a veces no tenemos con qué pagar” y concluyó que “esta es la situación que se está viviendo y no por ello dejamos de darle una respuesta a la sociedad”.