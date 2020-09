Héctor Campos disertará en modo virtual ante 500 personas

El judoca Héctor «Toto» Campos será protagonista del 3° Congreso Solidario Online Ciencia, Deportes y Campeones, que se desarrollará durante todo el sábado 3 de octubre, en beneficio del profesor Javier Chiarito.

El atleta comodorense brindará su experiencia de vida, en el camino para llegar a un Juego Olímpico. Para esta edición el Congreso online tendrá capacidad para 500 personas.

“Toto” también será parte del Congreso Solidario

El 3° Congreso Solidario Online de Ciencia, Deportes y Campeones será el sábado 3 de octubre (8:30 a 22:30), a beneficio del profesor de educación física Javier Chiarito, quien se encuentra en Rosario recibiendo un tratamiento oncológico, con evolución favorable.

El cupo del congreso es limitado (500 personas) y tiene un costo de $1000 (mil pesos argentinos o U$S 15 – quince dólares), en tanto que será a mitad de costo para estudiantes y docentes de Chubut y Santa Cruz (Inscripciones a través del Facebook: Movement Science OK).

El evento cuenta con el auspicio del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal. En el congreso online expondrán profesionales de nivel nacional e internacional, y ellos serán Jerónimo Milo, Eduardo Brandenburg, Guillermo Spotorno, Héctor Webber, Pablo Maccari, Juan Renda, Iván Tellnow y Matías Suhurt; junto a ellos, la hora de campeones contará con Evangelina Thomas, Omar Narváez y Héctor «Toto» Campos.

Campos, el judoca comodorense comentó las expectativas con respecto a este congreso solidario, la invitación del profesor de Comodoro Deportes Ángel Da Luz Pereira, uno de los iniciadores del proyecto, y las capacitaciones que se vienen en judo.

«Fue una propuesta que había visto en redes sociales, me pareció muy buena y solidaria. Fue una propuesta que me hizo Ángel Da Luz Pereira, un amigo que hice cuando llegué a Comodoro. Es bastante bueno que se hagan estas cosas, y a la vez importante, porque en estos tiempos de pandemia se está usando mucho todo lo que es capacitaciones, y más importante si es para ayudar», expresó Héctor Campos.

«Al principio de la pandemia estuvimos activos, con controles de cuarentena, etc. Ahora sabemos que estamos en una situación crítica en la ciudad, así que estamos cuidando la integridad física de cada uno. Por lo pronto en casa, brindando capacitaciones vía web en judo «, explicó el referente del judo comodorense.

«En mi caso hablaremos de experiencia de vida, y contarles a los que estén involucrados en la charla sobre mi camino para llegar a un Juego Olímpico, el entrenamiento y lo que se esfuerza un deportista en el camino para llegar a competir al nivel que llegué. Hablando de la experiencia de vida, contás cosas relacionadas al entrenamiento, viajes, y el camino para llegar a lo que uno sueña desde chico. Esta bueno que inviten a deportistas, porque siempre se habla de la teoría del entrenamiento, y está bueno contar esa experiencia, para darle un poder a cada charla que dan los profesores que disertan. A veces los relatos de los deportistas se entienden los temas de otra manera, quizás de una manera más criolla», cerró.

La iniciativa del congreso está a cargo del licenciado Ángel Da Luz Pereira, integrante del equipo de capacitación e investigación del Ente Autárquico Comodoro Deportes, con el apoyo tanto de DGD y Comodoro Deportes, como así también las Municipalidades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.