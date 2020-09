Hace un año morían las docentes de Comodoro que reclamaban por su salario

Este jueves 17 de septiembre, se cumple un año del fatal accidente donde perdieron la vida las docentes Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, quienes sufrieron un vuelco en la zona de Uzcudun, sobre la Ruta Nacional 3, cuando volvían de Rawson, tras participar de las manifestaciones por el pago escalonado.

Un año que no sólo no mejoró la situación de los docentes de Chubut, sino que empeoró todas las condiciones, tanto laborales como económicas, de los trabajadores de la educación.

Debido a la cuarentena por la pandemia de coronavirus, la Regional Sur de ATECh, el gremio que las nucleaba, decidió que el recuerdo de las dos maestras sea, en esta ocasión, a través de un encuentro virtual. De esta forma, el homenaje virtual será a las 16 horas, cuando familiares, compañeras y compañeros, y ex alumnos compartirán un homenaje vía streaming.

La noche más triste

Cerca de las 21 horas del martes 17 de septiembre de 2019 se confirmó el fallecimiento de las dos docentes en un grave accidente que se produjo sobre la Ruta Nacional N°3. Se trasladaban en una Renault Duster, y volcaron en Uzcudun. Jorgelina falleció en el lugar del accidente y María Cristina, cuando era trasladada a Trelew. Sonia Florentina, Rosa Sandón y Claudia Ramos, las otras ocupantes del vehículo, sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladadas al Hospital de Trelew.

La Municipalidad de Comodoro decretó tres días de duelo con bandera a media asta. Y escuelas y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco suspendieron sus actividades.

Mientras tanto, en Rawson, se produjeron graves incidentes en la Legislatura Provincial, con una quema de cubiertas en el interior del recinto, lo que produjo la caída de parte del techo. En ese escenario, el gobernador Mariano Arcioni emitió un mensaje a la comunidad, donde lamentó el fallecimiento de las docentes de la Escuela 738.

Al otro día, cuando los cuerpos fueron trasladados a la ciudad, donde una multitud esperó en el Monumento al Carrero Patagónico.