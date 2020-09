Habría más casos que los oficiales

El Ministerio de Salud de Chubut confirmó este lunes otros 53 casos de coronavirus en la provincia y el total de contagios se elevó a 1.568. Además, se reportaron dos muertos, una mujer en Puerto Madryn y un octogenario en Comodoro. En la ciudad petrolera no hay más reactivos para realizar los análisis y ayer no se procesó ninguna muestra y no se realizarán nuevos hisopados ya que aún hay 500 sin procesar. En Madryn se suspenden por 14 días las actividades deportivas y recreativas en espacios públicos ante el crecimiento de casos.

Otros dos muertos

Según se detalla en el informe difundido esta noche, 9 de los positivos corresponden a las ciudades de Comodoro y Rada Tilly (ocho de ellos son contactos estrechos), 42 a Puerto Madryn (2 pertenecientes a la categoría de salud), 1 a El Hoyo con antecedentes de viaje a zona de riesgo dentro de la provincia y otro en Trelew.

En tanto, además del fallecimiento reportado más temprano en Comodoro Rivadavia -un hombre de 89 años que se encontraba internado en unidad de terapia intensiva con requerimiento de asistencia ventilatoria mecánica-, confirmaron la muerte de una mujer oriunda de Puerto Madryn de 69 años, con enfermedad oncológica que se encontraba internada en clínica médica.

A la fecha se reportan 740 casos activos, 817 casos recuperados (52%) y 11 fallecidos.

Comodoro sin reactivos

Desde el Ministerio de Salud indicaron que el faltante de insumos es un problema a nivel nacional y esperan recibir los reactivos este martes. Hoy no se procesó ninguna muestra y no se realizarán nuevos hisopados ya que aún hay 500 sin procesar que “después de 72 horas las muestras pueden empezar a perder validez”.

Susana Ortiz, jefa de Laboratorio del Hospital Regional, reconoció este lunes por la tarde que “estamos sin reactivos. El problema es nacional. Existen faltantes tanto de consumibles como de reactivos”.

Por su parte, el médico Eduardo Wasserman, director del Hospital Regional, había advertido que esto podría frenar la realización de hisopados ya que “no queremos avanzar en hisopados si no tenemos la posibilidad de procesar la muestra en laboratorio” porque “después de 72 horas la muestra puede empezar a perder validez”, señaló.

“Están mandando desde Nación parte de los kits, y esperamos recibir los reactivos mañana”, informó.

El director del Hospital Regional admitió que “durante el fin de semana se procesaron todas las muestras que fueron posibles”, priorizando los casos urgentes y de personal de salud.

“Nos quedamos sin nada para procesar el resto de las muestras que nos están llegando, y no son urgentes”, repitió Ortiz, y mencionó que “hay un número importante de muestras porque se continuó hisopando durante todo el fin de semana”.

Ante este panorama, el ministro de Salud, Fabián Puratich, afirmó que “el viernes recibí el pedido completo por la tarde, el fin de semana se realizaron las gestiones y hoy fueron despachados desde Buenos Aires”. En la misma línea, anunció que “ya esta en camino una parte de las 22 cajas con insumos. El resto es despachado mañana y estaría llegando el miércoles”.