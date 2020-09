Habilitaron ampliación de fábrica de cajones de pescado en Trelew

El intendente Adrián Maderna visitó la fábrica Insumos Industriales S.A. y recorrió las instalaciones en las que ya funciona una nueva máquina, se contrató más personal, y se amplió notablemente la producción de cajones diarios para abastecer al mercado regional y nacional.

El mandatario municipal, luego de observar la rapidez de la producción, la calidad del producto terminado, y de dialogar sobre distintos temas vinculados con la actividad, señaló: “Estamos muy contentos de poder observar la ampliación de esta planta que visitamos hace algunos meses. Esto da la posibilidad de incorporar más personal. Y va de la mano con todo lo que venimos avanzando y van a poder acceder a los beneficios tributarios que prevé la nueva ordenanza de orden municipal”.

“Debemos poner en valor la decisión del empresario por apostar a la zona. Y ya estamos charlando sobre otro emprendimiento, del que esperamos tener novedades en los próximos meses, y seguir con esta dinámica y avanzar en la generación de empleo genuino. Aquí ya hay 12 personas fijas. Hay que tener en cuenta además lo que genera el sector de la pesca avanzando la próxima semana con lo firmado con las distintas plantas para los procesos de capacitación e inserción laboral”, apuntó posteriormente.

Más adelante, Maderna remarcó que “a través del empresario Hernán Solari hemos llegado al contacto de Pablo Novello, empresario que inaugurará próximamente la fábrica de procesamiento de anchoíta, con una capacidad muy importante para tomar mano de obra, y con otro empresario que también estará inaugurando una planta en la zona. Esto progresivamente irá generando fuentes de empleo genuino, que es lo que estamos buscando”.

Y sobre este particular, se esperanzó: “Esperamos poder sumar cientos de puestos de empleo, generando de este modo un fuerte impacto social y que nos permita revivir económicamente a la ciudad”.

Más adelante, Hernán Solari, gerente de la firma Insumos Industriales S.A., especificó que con la adquisición de “esta nueva máquina se podrá aumentar la producción diaria en 600 cajones más, actualmente estamos en una producción de 1.000 por lo que alcanzaremos a partir de esta nueva incorporación 1.600 para poder entregar un camión de cajones por día”.

Respecto a la reconversión del Parque Industrial con el procesamiento de productos de la pesca, Solari resaltó: “Esta idea la defiendo desde siempre, soy un convencido de que la pesca está en la Patagonia. Las veces que me reuní con el intendente Maderna se lo he planteado y también pude acompañarlo dialogar con empresarios de Mar del Plata para convencerlos que se instalen en Trelew porque el recurso está acá y hay que procesar el producto acá”. En este sentido, agregó: “A mis clientes de Mar del Plata los incentivo para apostar acá porque les va a ir bien”.