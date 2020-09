Guzmán intervendría en gestiones para reperfilar la deuda de Chubut

Luego de varios meses de negociaciones y reiteradas contrapropuestas, finalmente el Gobierno Nacional logró reestructurar la deuda pública. Con el objetivo principal cumplido, ahora el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, acompañaría en los trabajos de renegociación de la deuda a una decena de provincias, entre las que se encuentra Chubut.

Puntualmente, las labores del funcionario y de su equipo de trabajo se basarán en la situación que atraviesa Buenos Aires, Chubut y Río Negro. Específicamente, la administración de Mariano Arcioni busca reperfilar vencimientos que rondan los 700 millones de dólares.

Lineamientos de Nación

Al respecto de la realidad en la que se encuentran las provincias más comprometidas, el propio Guzmán dijo que ahora las labores de la cartera de hacienda pondrán el eje en los procesos que llevan a cabo los distintos distritos, y que lo hagan “respetando los lineamientos de sostenibilidad que ha establecido el Gobierno Nacional”.

“Es muy importante que a partir de ahora todas las provincias que tienen situación de endeudamiento en dólares continúen resolviendo sus problemas respetando los lineamientos de sostenibilidad que ha establecido el Gobierno Nacional”, remarcó el ministro de Economía.

Provincias más complicadas

Por la contundencia de sus vencimientos, lógicamente será Buenos Aires en donde se centren las miradas, recordando que la administración de Axel Kicillof buscará la reestructuración de 23 bonos y por 7.148 millones de dólares, por nuevos títulos con un período de gracia de tres años, un recorte del 55% en intereses y del 7% en capital.

En tanto que entre las provincias con procesos de reestructuración de “bonos subsoberanos” están Chubut (700 millones de dólares), Córdoba (1.930 millones), Río Negro (300 millones) y Mendoza (590 millones) que fueron las primeras en iniciar diálogos.

Recientemente se sumaron a estos procesos Neuquén (US$ 900 millones), Chaco (US$ 250 millones), Salta (US$ 388 millones), La Rioja (US$ 200 millones), Entre Ríos (US$ 500 millones), Tierra del Fuego (US$ 200 millones) y Jujuy (US$ 210 millones).