Gastronómicos de Comodoro marcharon en rechazo al nuevo horario de cierre

Más de medio centenar comerciantes y trabajadores del rubro gastronómico de Comodoro Rivadavia se manifestaron por las calles de la ciudad, este miércoles, en protesta por la decisión de acotar el horario comercial hasta las 21 horas, y el retroceso de fase durante los fines de semana.

Hicieron entrega de un petitorio a las autoridades municipales para que revean la determinación y expusieron sus argumentos indicando que la restricción horaria impacta fuertemente en la actividad, advirtiendo que pone en peligro las fuentes laborales, ya que arrastran cinco meses de parálisis.

“Nos hacen cerrar a la hora que empezamos a trabajar”, se quejó un comerciante ante la decisión de la municipalidad de cerrar a las 21 horas.

“Estamos pidiendo por el secretario de Gobierno o el intendente porque le estamos pidiendo que se modifique la decisión de cerrar las puertas a las 21 horas”, planteó Fabián Fernández uno de los comerciantes que encabezó la protesta en declaraciones a la prensa local.

Otro de los manifestantes dijo “las limitaciones cada vez son más importantes y sentimos que nos están matando. Yo es la primera vez que me movilizo en mi vida. En el caso de las reservas en los restaurantes, siempre son después de las 21 horas y es el horario que nos exigen que cerremos las puertas”.

En este sentido, el propietario de un local gastronómico resaltó “Hicimos el protocolo para que la gente esté segura, por eso no hay ningún caso de gente que se haya contagiado en un restaurante. Creemos que damos las garantías para que los clientes estén seguros”.

Finalmente, dijo “Somos los únicos que no podemos trabajar. Solo trabajamos en la noche, porque en el día no se trabaja y con el delivery solo es un 3 por ciento de la facturación”.

Por su parte, Guillermo Ceriani, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia, manifestó que el sector no se siente para nada acompañado por parte del Estado “los representantes políticos me dicen que hacer y ellos lo dicen desde su zona de confort”.

“Todos me dicen que tengo que seguir haciendo el esfuerzo, que tengo que seguir apostando, invirtiendo y que me tengo que estar arreglando con el 25% de lo que genero porque no generamos el 100%”, dijo Ceriani.

Agregó al respecto “hay una baja en la facturación porque hay una inflación impresionante, estamos con una estanqueidad comercial muy grande”.