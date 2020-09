Fracasó la reunión entre los gremios estatales y el Gobierno

Los gremios estatales encabezados por SISAP, ATE, Sayop y UPCN se reunieron con los ministros de Salud, Fabián Puratich, de Economía, Oscar Antonena, de Gobierno José Grazzini y el Secretario de Trabajo Cristian Ayala para solicitarle previsibilidad en materia salarial.

“Las respuestas que vinimos a buscar no la encontramos”, dijeron los sindicalistas que se retiraron de Casa de Gobierno con un sabor amargo, y ratificaron la continuidad de medidas de fuerza para la semana entrante.

Noelia Domenec del SISAP dijo que “se hizo un análisis de la situación económica de la provincia, Grazzini y Antonena nos presentaron los números y brindaron un panorama “pero no tuvimos respuestas” y sostuvo que hasta que no viajen a Buenos Aires no tendrán previsibilidad en lo salarial.

Endurecerán medidas de fuerza

“No se sabe nada del aguinaldo y que a partir del mes que viene pueden tener una previsibilidad”, dijo la sindicalista de salud y sostuvo que el gobierno debe rendir cuentas al Gobierno Nacional sobre los gastos y cuál será el plan que tienen.

Domenec indicó que es difícil decirles a los trabajadores que no tenemos respuestas “en la asamblea se decidirá por cuánto tiempo se hará el paro provincial”.

En tanto, Oscar “Cacho” Acuña del SOYEAP dijo que el gobierno aceptó hacer una mesa inter gremial: “nosotros acompañamos el reclamo de la coparticipación de ese punto perdido, pero iremos analizando que resolveremos para la próxima semana”.

Sin previsibilidad

Desde UPCN, Cristian Salazar, dijo que “no hay respuestas en cuanto al aguinaldo y lo positivo es habernos podido reunir con el ministro de economía para escuchar desde su boca la situación provincial, esperamos encontrar consensos, ser parte de la busca de la solución para los trabajadores, pero nos vamos con un sinsabor ya que no hay previsibilidad”.

Sostuvo que estamos a dos meses de atraso salarial y queremos conocer cómo se cerrarán las deudas de los trabajadores que es mucha, “cada organización gremial mantendrá su autonomía, pero buscando el mismo objetivo”.

Grazzini, “sin miedo a la minería”

Por su parte, el ministro de Gobierno, José Grazzini, dijo que la reestructuración se hará con los trabajadores adentro, “se ha reconocido las clausulas, los trabajadores llevaban dos años son discutir paritarias, si ponemos en perspectiva los ingresos que tiene la provincia repercute con el retraso salarial, todos conocen la situación de la provincia”.

Esperamos darles previsibilidad a los trabajadores para salir de las deudas “pero no hemos frenado las obras como los hospitales, la ampliación del muelle Almirante Storni, 900 viviendas, la perspectiva u y mirada de crecimiento es mucha”.

Sobre el plan económico, José Grazzini, sostuvo que se discutirá con el Gobierno Nacional para salir de la crisis, “la minería no está en discusión, pero no se debe tener miedo de debatir y menos un Gobierno Nacional que ofrece diversos procesos productivos”, reconoció sobre la agenda de corto plazo del Ejecutivo Provincial.