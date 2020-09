Festival CineMigrante llega en modo online indagando «qué significa habitar el mundo»

La 11va. edición del Festival Internacional CineMigrante, encuentro que propone generar un espacio cultural que permite el acercamiento, la profundización y la sensibilización acerca de la temática migratoria, se llevará a cabo desde mañana hasta el martes 29, por streaming, con acceso libre y gratuito.

“Esta edición online surge a partir de la necesidad de seguir estando presentes en un momento en el que creemos que es importante acercar a las diferentes personas, así como a nuestro público, una reflexión que CineMigrante viene haciendo hace tiempo en torno a lo que significa habitar el mundo hoy”, expresó Florencia Mazzadi, directora del festival, en entrevista con Télam.

“La pandemia es la crisis de un modo de relación entre nosotras y nosotros con este medio, concretamente la relación fundante, es decir, todo aquello que es territorio o todo aquello que es posible de ser territorio de conquista o de ganancia que es lo que mueve las relaciones. Sea la ganancia a través de los cuerpos o a través de la explotación de las riquezas”, añadió.

Con sus secciones centrales, retrospectiva, charlas y presentaciones, esta nueva edición ofrecerá un espacio de proyección digital, interacción e intercambio entre los directores, invitados y el público y se transmitirá en vivo -no ofrecerá las películas on demand- con el fin de reflejar la práctica comunitaria del cine y fomentar la acción colectiva para mantener la impronta del festival.

Este año contará con cinco salas de exhibición que funcionarán de 17 a 24, tendrá la sección central que incluye tres ejes: «I Can´t Breathe», «Necropolítica/Fronteras» y «Relatos que Agujerean la Trama», que buscarán mostrar desde diferentes perspectivas la imposibilidad del encuentro con los otros.

En la sala «I Can´t Breathe» se podrán ver películas que reflejan las imágenes de miles de jóvenes radicalizados que se unen bajo un mismo grito, mientras que la sala «Necropolítica/Fronteras» repasará esas historias en las que la frontera atraviesa las existencias de miles de personas, y en donde cruzarla puede llegar a implicar la muerte.

Además, tendrán lugar las charlas «I can’t breathe. Un grito desde la perspectiva del movimiento Black Lives Matter'», con el estadounidense Kazembe Balagún; y «Las vidas faveladas importan. Un grito de mujeres organizadas», un diálogo entre las directoras Natasha Neri y Andrea Testa junto a las madres de menores asesinados por la policía de Río de Janeiro.

También, habrá lugar para las charlas «Mujer de frontera. Defender el derecho a la vida no es delito», con Helena Maleno (Marruecos, España); y «Gestión de la frontera, modo de gestión de la muerte», con Sandro Mezzadra (Italia).

Por otra parte, este año se realizará una retrospectiva especial sobre la cineasta feminista Sarah Maldoror, curada por su hija Annouchka de Andrade y por Chema González -Jefe de Actividades Culturales del Museo Reina Sofía-; y habrá un ciclo de cine de medianoche que se exhibirá en la sala «Noches Extrañas», cuyo lema es: todo cuerpo es político», y que tendrá presentaciones en vivo de Sofi Tramazaygues, prostituta y youtuber.

Para acceder a la programación se deberá generar un usuario a través del link https://cinemigrante.currents.fm