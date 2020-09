Fernández pidió a los empresarios que «se animen a producir»

El presidente Alberto Fernández expresó que el país está «en medio de la pandemia, peleándola día a día» y enfatizó que se «necesita» en ese marco empresarios y trabajadores que «se animen a producir» con los cuidados adecuados «para que los contagios no aumenten» ante la propagación del coronavirus.

El Presidente hizo estas declaraciones en la planta de rodados del Grupo SIMPA, en la localidad bonaerense de Campana, durante el lanzamiento de la línea argentina de producción de motocicletas de Royal Enfield.

El jefe de Estado admitió que existe el deseo de que «la economía se mueva», pero también que «los argentinos no se enfermen» y, en ese sentido, apuntó a las medidas de seguridad con el que trabaja esa y otras industrias, «con mucha responsabilidad», respetando los protocolos para sus trabajadores.

En ese marco, dijo que habrá que «acostumbrarse a la nueva realidad» y «mancomunar esfuerzo para reconstruir la Argentina» luego de la situación «difícil» en la que la encontraron al asumir el nuevo Gobierno, en diciembre último. «Hemos superado un escollo con el acuerdo con los acreedores, pero nos queda mucho por hacer para reconstruir el país», advirtió Fernández, acompañado del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Señaló también que la «vida cotidiana exige volver al contacto con el otro para poder trabajar y producir», pero pidió que esos contactos «tengan que ver básicamente» con la actividad industrial y que «más adelante vendrá el tiempo de contactos para divertirnos, relajarnos y pasarla bien».

Por eso, insistió en «llamar a la reflexión a los argentinos» para que entiendan que el país «está muy lejos de haber superado el problema» de la pandemia y que es muy bueno que existan protocolos en una fábrica «porque los argentinos necesitan el sueldo y el trabajo y la Argentina necesita producir».

«Dejemos el encuentro y el esparcimiento social para otro tiempo, porque no es este el momento», reiteró el jefe de Estado. Fernández celebró que la industria se mueva y produzca y remarcó el rol del Estado de ayuda tanto a la producción como al consumo, a través del crédito.

El jefe de Estado destacó el hecho de que la producción «se hace con componentes argentinos y en el medio de una pandemia» y ponderó nuevamente que este tiempo «reclama de este tipo de coraje y confianza».

«A ninguno se nos ocurrió tener que enfrentar este momento y es todo un aprendizaje, nos obliga a luchar contra lo desconocido y nos impone cosas nuevas, como tener la cara tapada», remarcó Fernández, acerca de las normas que impuso la Covid-19. En paralelo, resaltó también el aprendizaje que implicó «volver a trabajar» en esta época de pandemia «con protocolos especiales para que el virus no se expanda» y que las fábricas sigan trabajando.

El Presidente insistió en extremar los cuidados porque «lo que más» quiere es que «los argentinos no se enfermen». «Podemos hacerlo como lo estamos haciendo acá, con mucha responsabilidad», concluyó Fernández.

Línea de créditos para compra de motos en cuotas

En el marco de las medidas para reactivar la economía, el Gobierno anunció un plan de 48 cuotas fijas a tasa subsidiada del 28,5% para que quienes tienen cuenta en el Banco Nación puedan comprar motos de distintas marcas.

En un documento difundido tras el anuncio del ministro de la Producción, Matías Kulfas, en el acto que compartió con el presidente Alberto Fernández, el Gobierno explicó que el plan busca «promover la venta de motocicletas producidas localmente en un contexto (Covid-19) en el cual este tipo de vehículos sustituye el uso del transporte público en forma económica y eficiente».



El plan para la compra de motos incluye:

Financiamiento a través del Banco de la Nación Argentina para la adquisición de motos nacionales de hasta $200.000

Adjudicación anticipada mediante préstamo personal

Selección del modelo en concesionario o por market place del BNA entrega en concesionario

Tasa fija subsidiada, TNA del 28,5% (37,5% para quienes no cobran haberes en el BNA), en hasta 48 cuotas mensuales: Moto de $81.000 (promedio 40 modelos) en 48 cuotas fijas de $2.850



Las motocicletas alcanzadas son:

Precio final de hasta $200 mil

Fabricadas con componentes locales (empresas adheridas al Dto. 81/2019)

Homologadas para circular por la vía pública (LCM)

Éstas son unos 40 modelos, que representan el 59% del mercado local. Incluye a 11 terminales de 16 marcas que participan, y que en conjunto abarcan el 90% del mercado.

Las marcas de motos que se podrán adquirir con estos créditos son: Beta, TVS, Corven, Bajaj, Brava, Keller, Gillera, Honda, Mondial, Kymco, Motomel, Keeway, Benelli, Guerrero, Okinoi y Zanella.

Con este plan, el Gobierno espera un incremento del 20% de las ventas de los modelos incluidos, lo que significaría ir a 17.000 unidades mensuales de estos modelos (y a 27.000 para el total del mercado). De acuerdo al stock que podrían garantizar las terminales y asumiendo que un tercio de las ventas podrían realizarse bajo el programa, podrían financiarse 5.500 motos por mes.

Asimismo, desde el Ejecutivo se explicó que «a un precio promedio de $81.000 por moto, esta cantidad de motos implicaría un capital de $445.500.000 mensuales. Asumiendo que un 80% del capital sea utilizado por quienes cobran haberes en el BNA, el subsidio de 10 puntos de tasa equivaldría a $90.960.000 por mes». (Fuentes: Télam, Ámbito)