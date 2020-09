Fernández crea fondo de asistencia para la policía bonaerense

El presidente Alberto Fernández anunció la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero para la provincia de Buenos Aires y reclamó a los efectivos policiales que exigen mejoras salariales que «depongan la actitud», al hablar desde la residencia de Olivos junto a funcionarios de su gobierno e intendentes del conurbano.

«Estamos haciendo un gran esfuerzo para recomponerlos económicamente» dijo Alberto Fernández sobre la situación salarial de los policías de la bonaerense y remarcó que se tomó «una decisión» pero advirtió que «soy un hombre de diálogo» y aseveró que «todo reclamo tiene un modo de hacerse no vale cualquier cosa no todo está permitido».

El Presidente advirtió que «no vamos a aceptar que siga con este modo de protesta» y pidió que «democráticamente depongan esta actitud». Posteriormente confirmó que se creará un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal para la provincia de Buenos Aires. Al respecto explicó que se perdió, a mediados de los ’80, casi 8 puntos de coparticipación porque se pensó en derivar esos fondos a las provincias para evitar la inmigración hacía allí.

Posteriormente indicó que «es difícil que pueda estructurarse (la provincia de Buenos Aires) si no recomponemos sus ingresos». «Recibimos una economía muy complicada y es aún más complejo con la pandemia» dijo Alberto Fernández. El Presidente indicó que derivarán recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la provincia ya que CABA recibió 2,1 puntos de coparticipación cuando fue el traspaso de la Federal a su administración.

«Hay un un punto excedente que la Ciudad no estaba utilizando en sueldos y funcionamiento» dijo el Presidente y aseguró que este tema fue charlando en sedas oportunidades con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. «Tengo la tranquilidad que nadie puede mostrarse sorprendido la hemos hablado muchas veces» confirmó en su discurso en la quinta de Olivos.

«La Ciudad va a seguir recibiendo los recursos necesarios para mantener las fuerzas federales» confió y mostró un cuadro que da cuenta del desequilibrio entre ambos territorios. «Tenemos 3 millones de habitantes en la Ciudad contra 17 millones de habitantes en la provincia y 200 kilómetros cuadrados contra 307 mil kilómetros cuadrados» ejemplificó Alberto Fernández.

«Yo entiendo que esa tarea la resolverá el Gobernador, que es justo el reclamo y es necesario dar una respuesta» dijo y pidió que «el personal de la policía nos acompañen en este momento tan difícil» que adviertan «el esfuerzo y se hagan parte de la epopeya de darle a la provincia los recursos que necesita y darle una mejor vida a esos 17 millones de habitantes».

«Confío en esa Argentina que ve que la democracia es el único camino» dijo el Presidente en su discurso y agregó que «la institucionalidad es la única forma de resolver los problemas». «Esta carencia de recursos que tiene la Provincia fue consecuencia de un mal cálculo» dijo y asevero que «necesitamos una buena policía y quiero que empecemos a construir una buena policía». (Fuente: Ámbito)