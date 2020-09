Este martes CONMEBOL decide si se juegan las Eliminatorias

Hubo reunión este lunes entre los integrante del Consejo Directivo de la CONMEBOL, donde, entre otros temas, se trató la disputa de las Eliminatorias Qatar 2022 programada para el mes de octubre.

Sin embargo el encuentro pasó a un cuarto intermedio y continuará el debate este martes, al cual se sumará el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Día clave para saber si habrá Eliminatorias

Este lunes, se reunieron las autoridades del Consejo Directivo de la CONMEBOL, donde, entre otras tantas temáticas, se trabajó en la definición de la disputa o no de las Eliminatorias de cara al Mundial Qatar 2022.

La reunión pasó a un cuarto intermedio, teniendo en cuenta que se ante el cruce de opiniones, todo pasó a definirse en la jornada de este martes, en un nuevo encuentro virtual al que se sumará el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Luego del conclave de este lunes, todo parecía indicar que no habrá actividad de Eliminatorias al menos en le próximo mes de octubre; estimándose que puedan iniciarse desde el mes de noviembre, si o sí.

Vale destacar que desde CONMEBOL, se esperaba comenzar con el camino mundialista el mes venidero; pero ante la difícil situación sanitaria en Sudamérica, siendo optimistas de que en las próximas semanas la condición de la pandemia mejore, puedan disputarse desde noviembre.

De cara a esta posibilidad de jugar en noviembre, desde CONMEBOL se solicitaría a FIFA que desde los clubes se garantice que los clubes -fundamentalmente europeos- estén obligados a ceder a los jugadores a las distintas selecciones sudamericanas pese al estado de pandemia mundial por el coronavirus.

Si no existe esta garantía, entonces el camino de las eliminatorias deberá pasar para marzo de 2021; que, de jugarse así, se piensa en que por fecha, se incluyan tres partidos en cada fecha FIFA. Se deben completar el esquema de Eliminatorias de 18 jornadas.

Vale destacar que para la doble fecha programada para octubre, la Selección Argentina debería jugar el 8 de octubre frente a Ecuador en la cancha de Boca Juniors, en “La Bombonera”; mientras que en condición de visitante, jugaría el 13 de octubre ante Bolivia en La Paz.