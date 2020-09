Estatales se manifestaron en contra de modificar la Ley de Jubilaciones en Chubut

La Mesa de Unidad Sindical de Chubut emitió un comunicado en el que dejó clara su postura respecto a la posibilidad de que se modifique la Ley de Jubilaciones (XVII-N°32). Si bien no se ha anunciado ninguna iniciativa oficial para que esto ocurra, las asociaciones sindicales que nuclean a los trabajadores de la Administración Pública se manifestaron en contra de las declaraciones esgrimidas por el titular del Instituto de la Seguridad Social y Seguros (ISSyS), Miguel Arnaudo, y representantes del oficialismo provincial.

“Desde hace tres semanas se han escuchado, con mayor intensidad, en los medios de comunicación las declaraciones del presidente del ISSyS y de otros políticos de turno, desde legisladores hasta miembros del Gobierno Provincial”, indicaron en primer lugar en el texto.

Además, desde la Mesa de Unidad Sindical consideraron que “todos, más allá de sus sectores y apetencias políticas, han vuelto para pretender instalar un mensaje, una idea, de que nuestra caja de jubilaciones está quebrada, es deficitaria y que habría que modificar las condiciones de edad y aportes de nuestra Ley Previsional. Para peor, manifiestan que este Gobierno (sí, el de Arcioni, el peor Gobierno de la historia), mensualmente realiza aportes extraordinarios a fin de cubrir y pagar las jubilaciones y pensiones”.

“Mienten y lo hacen descaradamente”

En este mismo sentido, las asociaciones sindicales enfatizaron que “mienten y lo hacen descaradamente”, argumentando que “el Estado Provincial mantiene desde hace años una deuda histórica previsional, que según los datos expuestos en el último balance del ISSyS (2019) asciende -según los irrisorios intereses que se le aplique- a más de 43.000 millones de pesos o a 66.000 millones de pesos”.

En un mensaje dirigido directamente contra Arnaudo, indicaron que ”el presidente del ISSyS, un títere más de los gobiernos de turno, manifiesta que la Caja de Jubilaciones es deficitaria, omite decirnos que hay regímenes dentro de la Ley Previsional, que son deficitarios (policial, bancarios, docentes transferidos, constitucionalistas, amas de casa, adicional por zona desfavorable), y que los mismos deben ser cubiertos con los fondos de Rentas Generales, o sea el Gobierno Provincial está obligado a cubrir esas diferencias”.

Aportes de los estatales chubutenses

“El sistema previsional tiene un equilibrio propio entre el aporte de los activos y los haberes de los pasivos. El ISSyS debería recibir el depósito mensual de aportes y retenciones dentro de los cinco días posteriores al cobro de los activos, y a partir de ello administrar los fondos, y abonar las jubilaciones, cosa que no ocurre hace años y que constantemente venimos denunciando”, enfatizaron desde la Mesa de Unidad Sindical.

El comunicado de la entidad también afirmó que “los trabajadores estatales de Chubut de los tres poderes, de los Municipios y entes descentralizados realizamos aportes superiores a los de la mayoría de los trabajadores estatales del país. Y hay algunos sectores, algunos regímenes que en Chubut realizamos aún aportes más elevados: del 16% del haber bruto. Todo esto desde hace casi 30 años”.

Exigencias de la MUS

Por último, indicaron que “no es cuestión de modificar la Ley de Jubilaciones y Pensiones, pretendiendo cambiar y aumentar la edad jubilatoria o el valor de los aportes nuevamente. Acá se trata de que el Estado, de que aquellos que fueron elegidos por el voto y que deberían cumplir con sus propuestas políticas de gestión y administración, lo hagan conforme a la Constitución, a las leyes y a favor del pueblo, y no como la realidad de la historia de nuestra Provincia nos ha mostrado”.

“Por todo esto, desde la Mesa de Unidad Sindical decimos: No a la modificación de la Ley de Jubilaciones (Ley XVIII-N°32). No al desvío de los fondos. Sí al pago completo de la deuda histórica previsional”, concluyó el texto firmado por ATECh, SiTraJuCh, SISAP, SUTAP, SADOP, SiTraViCh; SITRAED y AMET.