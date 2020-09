Estatales de Trevelin marcharon y pidieron al Gobernador “que dé la cara”

Un grupo de trabajadores del Hospital Rural de Trevelin se manifestó este miércoles por la mañana con el objetivo de visibilizar la apremiante actualidad que atraviesan, a la cual se ha sumado la eventual falta de insumos en el nosocomio, en plena pandemia.

Al respecto, uno de los trabajadores que participó de la convocatoria, Luis Vargas, sostuvo en diálogo con AzM Radio que “estamos convocándonos con otros sectores de trabajadores del Estado para visibilizar la situación que vivimos, la deuda de sueldos, de medio aguinaldo, las paritarias que nos deben, la cláusula gatillo y demás” y sostuvo que “también existen precarizaciones de parte de algunos compañeros de otros sectores, e insumos que faltan en el Hospital, de los cuales en este momento se está haciendo cargo la cooperadora”.

Convocaron a otros sectores

Consultado sobre esto último, Vargas expresó que “va a haber más falta de insumos en algún momento porque la Provincia no está aportando mucho, y estamos medio complicados con todo” y, en relación a la movilización, anticipó que “hemos llegado a un acuerdo con la intersectorial para convocar a otros sectores como la gente de Vialidad, los maestros, personal de Bosques y demás, para poder marchar y hacer una caminata pacífica, como lo hemos venido haciendo, por la avenida San Martín hasta la plaza”, lo cual finalmente ocurrió.

“Que dé la cara”

Sobre la falta de respuesta por parte del Gobierno Provincial, el trabajador del Hospital fue contundente: “Ya no sabemos qué pensar. Se decía que estaba en Buenos Aires, que iba a traer de allí algún acuerdo para poder pagar la deuda a todos los sectores pero no ha habido respuesta, y creemos que en algún momento deberían pararse frente a los estatales y decirles cómo van a solucionar esta situación”, apuntó.

Finalmente, Vargas pidió al gobernador Mariano Arcioni “que se ponga en el lugar de los trabajadores porque esto desencadena en un problema hacia toda la sociedad, ya que de esta manera no están trabajando los comercios y está todo parado, además de que estamos en pandemia: estamos entre la espada y la pared, que dé la cara como corresponde”.