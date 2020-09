Escándalo en Esquel: Acusan a Massoni por abuso y maltrato

Preocupación y malestar provocó la presencia del ministro de Seguridad, Federico Massoni en Esquel, quien lideró personalmente el despliegue de un operativo donde los vecinos afirman que hubo abuso y maltrato por parte de los efectivos policiales bajo las órdenes del Ministro.

Es el caso de Elsa Torrico, una vecina de Esquel, mamá de Tamara Muñoz, quien brindó un crudo testimonio en diálogo con AzM Radio, afirmando que en la tarde del operativo “mi hija llegaba del trabajo, y a media cuadra de mi casa se encontró con el procedimiento, móviles y gente, y a su vez con vecinos que también iban deteniendo y haciéndoles preguntas”, dijo y explicó que “a ella la detuvieron de una mala manera porque venía en una subida, y la subida de acá es muy alta; no cualquiera puede frenar así nomás, en una moto y con tanta gente circulando”.

La vecina sostuvo que, a las pocas horas del hecho, “nos empezaron a llegar fotos del operativo, y tanto a ella como a mí como mamá nos molestó que estuvieran circulando fotos y me dio mucha tristeza la forma en la que a ella la tenían arrinconada, entre las piedras y cinco policías y al señor Massoni mirando y dándole órdenes de cómo actuar con ella”.

La vecina relató que vio a Massoni, “decirles (a los agentes) cómo actuar con ella, les decía que actuaran, que era un procedimiento y que si no tenía los papeles se la sacaran, a toda costa le querían arrebatar la moto; ella venía con su casco, con sus papeles y todo al día”.

Violencia institucional

La foto que rápidamente se viralizó tiene un origen desconocido. “Empezó a circular, la empezaron a compartir por las redes y en varios medios donde el Ministro circuló le dije que, si él tenía que venir a arreglar algún tema de tierras, yo no lo vi en el barrio Ceferino, el problema que él tenía que venir a arreglar no lo hizo”, relató la madre de la joven que volvía de trabajar cuando fue interceptada por los uniformados.

“Me parece bien que él quiera mostrar y dar a conocer el barrio, pero de la forma en la que lo hizo está muy mal; como mamá le hablo a él y le digo que tuvo una total falta de respeto, ya que, así como pasó con mi hija pasó con varios chicos; le revisaron hasta la bolsa de pan que traía, la trataron como una delincuente”.

Elsa advirtió que “no fue sólo con mi hija, a varios chicos golpearon”, dijo al señalar que en el barrio Ceferino “a los chicos los tiraban en el piso y les pisaban la cabeza; les sacaban las motos, hasta las bicicletas”.

“A Massoni le diría que él se equivocó de barrio, se metió con la gente trabajadora como mi hija y de una manera muy maleducada, además de hacer actuar a la Policía de mala manera. Y si él les va a inculcar eso a los policías”, lamentó Elsa Torrico.

En el mismo sentido, remarcó que “me dejó una muy mala imagen, si esa es la seguridad que nos van a dar a nosotros, no sé qué quiso mostrar porque no lo vi en la casa de ningún delincuente; con esa gente se tiene que sacar fotos y lo voy a aplaudir, porque a esos barrios tiene que ir a visitar”.